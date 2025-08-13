Come va la raccolta differenziata Marche: la classifica delle province più virtuose

Ancona, 13 agosto 2025 — Nel 2024 la raccolta differenziata dei rifiuti nelle Marche segna un balzo in avanti, confermando una tendenza positiva che si traduce in benefici ambientali e risorse economiche per i comuni. Secondo i dati diffusi dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai), nel corso dell'anno sono state quasi 120mila le tonnellate di imballaggi a fine vita conferite al sistema consortile dalle varie città di regione. Una quantità considerevole, in netto aumento rispetto alle 94mila tonnellate del 2023, che (per rendere l'idea) potrebbe riempire cassonetti a sufficienza per coprire per tre volte l'intera tratta autostradale Ancona-Vienna, utilizzando contenitori da 1.100 litri.

Oltre all'incremento dei quantitativi raccolti, il 2024 ha visto crescere in maniera significativa anche i contributi economici consolidati dal Conai ai comuni di regione, in base all'accordo quadro raggiunto con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). L'importo complessivo ha infatti raggiunto quota 33 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 17,3 milioni del 2023, una dimostrazione del valore sempre più riconosciuta al corretto avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio. Anche sul fronte delle percentuali di raccolta differenziata generale , le Marche mantengono un buon posizionamento: il dato medio regionale si attesta al 72,15% , sopra la soglia del 65% fissata dalla normativa nazionale, e segno di un impegno diffuso che coinvolge cittadini, amministrazioni locali e operatori del settore ambientale.

La vetta della classifica: Macerata poi Pesaro-Urbino

Guardando nel dettaglio ai territori, la provincia di Macerata si conferma la più virtuosa, con una percentuale di raccolta differenziata del 74,2% (secondo i dati Ispra) e un pro-capite di 95 chili di imballaggi conferiti al Conai per ogni cittadino, in aumento rispetto ai circa 60 chili dell'anno precedente. A poca distanza, con il 74% di raccolta, troviamo Pesaro-Urbino , che registra però un dato pro-capite più contenuto, pari a circa 75 chili per abitante.

La classifica delle province marchigiane: i risultati sulla raccolta differenziata

Segue quindi Ancona , con una percentuale del 71,4% , che si colloca saldamente a metà classifica tra le province marchigiane ma presenta un dato pro-capite elevato: oltre 82 chilogrammi di imballaggi a testa arrivati al sistema consortile nel 2024. Poi Fermo , con un tasso di raccolta del 70,8% e un sorprendente valore pro-capite: quasi 115 chili di rifiuti di imballaggio per cittadino, il più alto in assoluto nella regione, a dimostrazione di un'efficacia concreta nella separazione e nel conferimento degli scarti da parte della popolazione.

Chiude infine la graduatoria Ascoli Piceno , che registra comunque un buon 68,4% di raccolta differenziata generale, ma si distingue per l'elevato apporto al sistema Conai: 102 chili per abitante, a dimostrazione che, pur in presenza di una percentuale generale più bassa, la raccolta degli imballaggi è particolarmente efficiente.

Conai, ritorno concreto nell'investimento

I numeri raccontano di una regione che ha compreso l'importanza della raccolta differenziata come leva di sostenibilità , ma anche come risorsa economica. I milioni versati alle comunità da Conai (Consorzio nazionale imballaggi) rappresentano infatti un ritorno concreto per chi investe nell'efficienza dei servizi ambientali e nella sensibilizzazione dei cittadini.

Il miglioramento delle performance rispetto al 2023 è tangibile in tutte le province, e il continuo incremento dei conferimenti al consorzio nazionale è un indicatore diretto di maggiore qualità nella differenziata: più materiale selezionato correttamente, più possibilità di avviarlo al riciclo e di reintrodurlo in nuovi cicli produttivi.