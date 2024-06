Saldi estivi 2024 nelle Marche, quando iniziano: guida per gli acquisti

Ancona, 27 giugno 2024 – Il prossimo mese di luglio non significherà solo concerti, caldo afoso e mare a volontà, ma anche la possibilità di fare un po’ di shopping dato l’arrivo dei saldi estivi. Come deliberato dalla Giunta regionale con un documento ufficiale dello scorso 23 novembre, infatti, avranno inizio in tutta la regione a partire da sabato 6 luglio, con scadenza per domenica primo settembre.

Oltre a questo, è stato confermato il divieto delle vendite promozionali nei 30 giorni prima dell'inizio della stagione, come già avvenuto nel 2023. Le svendite di fine stagione non riguarderanno soltanto negozi e centri commerciali, ma anche outlet (come il “Castagno brand village” di Casette d’Ete) e spacci aziendali, come quelli presenti in gran numero nelle province di Fermo e Macerata: dalla Tod’s e Hogan (Porto Sant’Elpidio), fino a Orciani (Fano), Santoni (Corridonia), Piero Guidi (Schieti di Urbino) e Docksteps (Montegranaro).

Evitare il “Fast Fashion”, puntare su indumenti di qualità

Il consiglio già noto e sempreverde è quello di comprare indumenti sostenibili, per rispettare un ambiente sempre più in difficoltà per il surriscaldamento globale e l’elevato consumo di plastica o di materiali non ecologici. Per questo gli esperti del settore consigliano sempre di non affidarsi al “Fast Fashion”, ovvero all’acquisto di abbigliamento realizzato con materiali di bassa qualità a prezzi super ridotti, normalmente prodotti in stabilimenti di Paesi poveri, o di collezioni che durano poco tempo. Meglio sempre spendere qualcosa in più, puntando su materiali che non finiscano subito in discarica, perché, al contrario, l’obbligo di uno smaltimento sempre più frequente aggraverebbe la crisi ambientale.

Uomo-donna: i consigli per gli acquisti

Come consigliato da diversi esperti del settore, per le donne il consiglio per gli acquisti estivi riguarda i vestiti lunghi eleganti (da sfoggiare in serate eleganti o più casual, con gli amici/le amiche), le t-shirt e i top, utili da avere in abbondanza nell’armadio perché sempre ricambiatili con altri nuovi quando si suda molto.

Poi gli short, le sneaker o i sandali, per far respirare così anche i propri piedi. Per l’autunno 2024-25, invece, sono consigliati anche i blazer doppiopetto, la gonna lunga in jeans, le camicie a manica lunga in chiffon e le ballerine. Riguardo alla moda maschile, invece, il consiglio per l’estate è di acquistare t-shirt e bermuda, per rimanere casual ma vestire prodotti sia di qualità sia sempre alla moda nel corso di questa stagione.