Saldi invernali 2023 in arrivo nelle Marche: ecco le date di inizio e fine

Ancona, 2 gennaio 2023 – È stato un anno difficile per l’economia, ma l’inflazione non placa l’attesa per l’arrivo dei saldi invernali. Lo shopping scontato resta una delle pratiche favorite dai consumatori che oggi, in alcune regioni come Sicilia e Basilicata, aprono le danze alla stagione dell’acquisto a prezzi al ribasso. Ma quando iniziano nelle Marche? Ecco calendario e informazioni sui saldi invernali 2023 in regione.

Saldi invernali 2023 nelle Marche: date di inizio e fine

I saldi invernali nelle Marche cominciano il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, ovvero il 5 gennaio 2023. Per chi abita nelle province di Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro Urbino o Ferm,o da segnarsi questa data che darà il via allo shopping scontato. La data di fine saldi, invece, sarà il prossimo 1 marzo 2023; pertanto, meno dei 60 giorni previsti per il periodo promozionale.

