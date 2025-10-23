Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
Marche
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente bimbo mortoFamiglia trovata mortaEsplosione ToyotaIl dono del profOlio MarcheRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
EconomiaOlio nelle Marche: dove trovare extravergine di qualità nonostante il crollo dell'80%
23 ott 2025
DAVIDE EUSEBI
Economia
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Olio nelle Marche: dove trovare extravergine di qualità nonostante il crollo dell'80%

2

Angela Velenosi (Ascoli) punta su leccino e biologico: "E nessun aumento di prezzo"

3

Mirizzi (Jesi): "Così ho salvato l'80% del raccolto". Il costo? 13 euro al litro

4

Da Galiardi (Cartoceto) una piccola produzione di blend: "Meglio poco e buono che tanto e di pessima qualità"

5

Da Lucarelli (Pesaro) vanno a ruba le scorte della grande annata

6

Matteo Italiano (Ginestreto): "Da noi si è salvato il leccino. Va a 17-18 euro"

  1. Home
  2. Marche
  3. Economia
  4. Olio nelle Marche: dove trovare extravergine di qualità nonostante il crollo dell'80%

Olio nelle Marche: dove trovare extravergine di qualità nonostante il crollo dell'80%

'Oro verde buono' e a prezzo etico? Anche nell'anno orribile per la produzione è possibile averlo nella nostra regione, da Ascoli a Pesaro. Viaggio tra i produttori che sono scampati al flagello della mosca olearia

Nell'anno orribile per l'olio nelle Marche, qualche produttore coraggioso lotta e raccoglie i suoi frutti

Ancona, 18 ottobre 2025 - Dove trovare olio extravergine di qualità in un anno orribile per la produzione, con cali fino all’ottanta per cento, che hanno interessato le Marche attaccate dalla mosca olearia? Molti frantoi non hanno nemmeno aperto. Tanti produttori hanno proprio rinunciato alla raccolta delle olive, ma c’è anche, per fortuna, chi è riuscito a salvare una o addirittura in alcuni casi, gran parte del raccolto. O chi ha trovato alternative interessanti anche per gli amanti dell’extravergine di grande qualità. 

La campagna olivicola 2025 nelle Marche è stata un vero e proprio "anno orribile", con la produzione di olio extravergine di oliva che ha registrato crolli vertiginosi, in alcuni casi fino all’80%. Molti frantoi hanno preferito non aprire. Tuttavia, in questo scenario critico, emergono storie di produttori che, grazie a monitoraggio costante e investimenti in prevenzione, sono riusciti a preservare, almeno in parte, la loro preziosa produzione.

Ecco le testimonianze e le strategie di alcuni dei produttori marchigiani che hanno affrontato la crisi.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
L’anno nero dell’olio: mosca e lebbra nelle olive, raccolto distrutto
Articolo
Disastro olio in Romagna: il raccolto delle olive è a rischio. Cosa succede?
Articolo
Il tempo della raccolta: “Ottima vendemmia. Un disastro per l’olio”

© Riproduzione riservata