Olio nelle Marche: dove trovare extravergine di qualità nonostante il crollo dell'80%

Ancona, 18 ottobre 2025 - Dove trovare olio extravergine di qualità in un anno orribile per la produzione, con cali fino all’ottanta per cento, che hanno interessato le Marche attaccate dalla mosca olearia? Molti frantoi non hanno nemmeno aperto. Tanti produttori hanno proprio rinunciato alla raccolta delle olive, ma c’è anche, per fortuna, chi è riuscito a salvare una o addirittura in alcuni casi, gran parte del raccolto. O chi ha trovato alternative interessanti anche per gli amanti dell’extravergine di grande qualità.

La campagna olivicola 2025 nelle Marche è stata un vero e proprio "anno orribile", con la produzione di olio extravergine di oliva che ha registrato crolli vertiginosi, in alcuni casi fino all’80%. Molti frantoi hanno preferito non aprire. Tuttavia, in questo scenario critico, emergono storie di produttori che, grazie a monitoraggio costante e investimenti in prevenzione, sono riusciti a preservare, almeno in parte, la loro preziosa produzione.

Ecco le testimonianze e le strategie di alcuni dei produttori marchigiani che hanno affrontato la crisi.