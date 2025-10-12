Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Marche
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Genitori accoltellati nel sonnoFederico AldrovandiTragedia famigliareImprenditore 23 anniStrisce bluSagre
Acquista il giornale
EconomiaQuali sono i migliori vini delle Marche secondo il Gambero Rosso? La classifica 2026
12 ott 2025
REDAZIONE WEB
Economia
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Quali sono i migliori vini delle Marche secondo il Gambero Rosso? La classifica 2026

2

Un Ribona premiato per la prima volta e un Passito da meditazione eccelle

3

Debutti e ritorni tra i Verdicchi dei Castelli di Jesi e di Matelica

4

I grandi Pecorino del Piceno

5

I vini rossi premiati

6

Tre Bicchieri 2026 delle Marche: l'elenco dei 24 vini premiati

  1. Home
  2. Marche
  3. Economia
  4. Quali sono i migliori vini delle Marche secondo il Gambero Rosso? La classifica 2026

Quali sono i migliori vini delle Marche secondo il Gambero Rosso? La classifica 2026

La nostra regione è in splendida forma con ben 24 cantine premiate, tra sorprese e conferme. I Verdicchio fanno la parte del leone, tra Castelli di Jesi e Matelica, ma non mancano sorprese anche da altre denominazioni: una al debutto

Brindano bene 24 cantine delle Marche, premiate con Tre bicchieri nella guida 2026 del Gambero Rosso

Ancona, 12 ottobre 2025 - Brindano la bellezza di 24 cantine marchigiane, da nord a sud della regione, per aver ottenuto i Tre Bicchieri 2026, ovvero il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d’Italia di Gambero Rosso

 I Verdicchio fanno la parte del leone, tra Castelli di Jesi e Matelica, ma non mancano sorprese anche da altre denominazioni. Per le Marche, in generale in grande forma, spicca un vino bianco simbolo della viticoltura maceratese, il Ribona, che ottiene i Tre Bicchieri per la prima volta, grazie al lavoro svolto dai fratelli Andrea e Leonardo Saputi. ll Vino da Meditazione dell'anno è il Lina Passito 2023 della cantina marchigiana Santa Barbara (Ancona). Per le degustazioni finali della guida quest’anno sono state coinvolte circa 2300 etichette, a 508 delle quali in Italia è stato assegnato il massimo riconoscimento. 

i

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Feste Marche nel weekend: castagne, vino novello e cappelletti
Articolo
Marche al top nella classifica dei migliori chef: quali sono i 4 nomi premiati
Articolo
Tre pizzerie tra le migliori d’Italia si trovano nelle Marche: ecco quali

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiAutunno