Quali sono i migliori vini delle Marche secondo il Gambero Rosso? La classifica 2026

Ancona, 12 ottobre 2025 - Brindano la bellezza di 24 cantine marchigiane, da nord a sud della regione, per aver ottenuto i Tre Bicchieri 2026, ovvero il massimo riconoscimento assegnato dalla guida Vini d’Italia di Gambero Rosso.

I Verdicchio fanno la parte del leone, tra Castelli di Jesi e Matelica, ma non mancano sorprese anche da altre denominazioni. Per le Marche, in generale in grande forma, spicca un vino bianco simbolo della viticoltura maceratese, il Ribona, che ottiene i Tre Bicchieri per la prima volta, grazie al lavoro svolto dai fratelli Andrea e Leonardo Saputi. ll Vino da Meditazione dell'anno è il Lina Passito 2023 della cantina marchigiana Santa Barbara (Ancona). Per le degustazioni finali della guida quest’anno sono state coinvolte circa 2300 etichette, a 508 delle quali in Italia è stato assegnato il massimo riconoscimento.

i