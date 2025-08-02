Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Economia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
EconomiaGli stranieri cercano casa nelle Marche, boom di richieste: prezzi e zone
2 ago 2025
LORENZO PASTUGLIA
Economia
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Gli stranieri cercano casa nelle Marche, boom di richieste: prezzi e zone

2

L’interesse estero e il ruolo dei turisti acquirenti

3

Le province più richieste e i loro trend

4

I comuni simbolo del boom

5

Le tipologie più amate e le caratteristiche richieste

6

Fasce di prezzo e opportunità per il mercato locale

7

Mercato immobiliare, anche i vip scelgono le Marche

  1. Il Resto del Carlino
  2. Marche
  3. Economia
  4. Gli stranieri cercano casa nelle Marche, boom di richieste: prezzi e zone

Gli stranieri cercano casa nelle Marche, boom di richieste: prezzi e zone

L’indagine sui dati del mercato immobiliare condotto da Gate-away.com: casolari e case di campagna in cima ai desideri. Boom di richieste nella regione al momento della ricerca: +39,25% rispetto al 2024. E non mancano i vip che vivono già sul territorio

Le Marche tanto apprezzate per viverci: richieste in tutte le province. Spicca Macerata

L’indagine sui dati del mercato immobiliare delle Marche, nel primo semestre 2025, arriva da "Gate-away.com", il portale che da 15 anni promuove il patrimonio abitativo italiano verso gli acquirenti esteri. I numeri raccolti derivano dalle richieste effettuate online su immobili nelle Marche, analizzando preferenze per tipologia, prezzo e localizzazione. L’utente tipo utilizza internet come canale quasi esclusivo (89,36%), confermando un comportamento ormai consolidato: ricerca, confronto e richiesta avvengono sul web. I tempi decisionali sono rapidi: il 37,43% di chi cerca una casa nelle Marche prevede di acquistare entro un anno, mentre un altro 36,96% si muove con un orizzonte di due anni. Una platea motivata che richiede attenzione da parte di chi vende.

“Stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di paradigma — dichiara Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com — Sempre più stranieri visitano le Marche per turismo, si innamorano del paesaggio, della qualità della vita e delle tradizioni locali, e cominciano a cercare casa durante il soggiorno. La domanda c’è, è crescente e ben profilata. Occorre saperla intercettare con strumenti adeguati e promozione internazionale”.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Bologna conquista gli stranieri: perché tutti vogliono una casa in Emilia Romagna
Articolo
Qualità della vita nelle Marche: le città migliori per bambini, giovani e anziani
Articolo
Il mercato delle case cresce. Una regione spaccata a metà. Ecco come cambiano i prezzi
Articolo
Marche, vola il mercato immobiliare tra gli stranieri: le zone più richieste e i prezzi

© Riproduzione riservata