Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Marche
EconomiaLe ‘vie e cammini di San Francesco’ diventano associazione: in rete i sentieri che attraversano regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria
28 ott 2025
REDAZIONE MARCHE
Le ‘vie e cammini di San Francesco’ diventano associazione: in rete i sentieri che attraversano regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria

Alla sottoscrizione dell'Atto di costituzione anche la ministra Daniela Santanchè e il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni degli 800 anni della morte del santo, Davide Rondoni

I cammini di San Francesco sono una rete di vie di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi

Ancona, 28 ottobre 2025 – Si è tenuta oggi, presso la Biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi, la sottoscrizione dell'Atto di costituzione dell'Associazione "Vie e Cammini di Francesco". Hanno preso parte, spiegano fonti di Palazzo Chigi, la ministra del Turismo Daniela Santanchè, i presidenti della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, Umbria, Stefania Proietti, Lazio, Francesco Rocca; per la Regione Marche, ha firmato Daniela Tisi, dirigente delegata del presidente Francesco Acquaroli. Presenti il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi, Davide Rondoni, e altre autorità istituzionali.

Il Comitato, sostenuto dal governo italiano, ha promosso la costituzione di un soggetto unitario per Regioni, Comuni, diocesi e famiglie francescane allo scopo di coordinare e armonizzare, nell'ambito e in coerenza con le amministrazioni centrali, regionali e locali competenti, le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi.

Nell'ambito territoriale di riferimento sono compresi i cammini francescani ricadenti nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. 

