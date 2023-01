Volo Ancona-Londra all’aeroporto delle Marche da luglio, l’annuncio di Acquaroli

Francesco Acquaroli

Ancona, 17 gennaio 2023 – “Sono lieto di potervi comunicare importanti novità per il nostro Aeroporto delle Marche”. Ad annunciarle in serata è il governatore Francesco Acquaroli sul suo profilo Facebook.

Dal 3 luglio prossimo si potrà di nuovo raggiungere da Ancona l’aeroporto di Londra Gatwick, con due voli settimanali fino a fine ottobre. "Domani mattina, inoltre, alle ore 11, insieme all'AD Alexander D'Orsogna – continua Acquaroli -, presenteremo in una conferenza stampa il lancio del nuovo volo aereo da Ancona a Parigi. Potrete seguire la diretta facebook. In questi giorni inoltre procedono le riunioni tecniche per l'avvio dei voli di continuità territoriale per Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli, per i quali l'auspicio è che possano essere attivati quanto prima, entro l'estate. Stiamo lavorando, con il supporto di Atim e di tutti gli attori coinvolti, non solo per il rilancio dell'Aeroporto ma di tutta la nostra regione, che merita di tornare ad essere protagonista”.

Poi il post conclude: “Nelle prossime settimane potremo condividere delle belle e importanti novità”.