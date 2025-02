Il nuovo corso dell’Atim. La giunta Acquaroli sceglie Marina Santucci

Atim, atto terzo. Ieri, la giunta regionale delle Marche ha conferito l’incarico di direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione alla maceratese Marina Santucci, dirigente di ruolo della giunta regionale del settore "Audit e controlli di secondo livello". L’incarico – fa sapere la Regione – ha una durata complessiva di tre anni e decorre a partire dal 17 febbraio, per consentire l’avvicendamento dei ruoli con l’attuale direttore ad interim di Atim, Stefania Bussoletti, a capo del dipartimento regionale "Sviluppo economico". La reggenza di Stefania Bussoletti durerà così circa sei mesi e mezzo, dal primo agosto dell’anno scorso, quando il primo direttore dell’Atim, Marco Bruschini, ha lasciato la guida dell’agenzia regionale per un incarico al ministero dell’agricoltura guidato da Francesco Lollobrigida. Per la successione alla gestione Bruschini-Bussoletti si sono fatti avanti trenta candidati, rispondendo all’avviso pubblicato dalla Regione Marche il 6 dicembre e chiuso poi il 18 gennaio.

"Nella procedura tecnica di valutazione per il nuovo direttore – informa la Regione – Marina Santucci è stata ritenuta il soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento dell’incarico, in quanto dirigente regionale in possesso di competenze plurisettoriali e di esperienze professionali e capacità manageriali di rilievo, maturate anche nel settore del turismo, nell’organizzazione fieristica e dell’internazionalizzazione, nonché nell’attività amministrativa del settore pubblico". "Nell’ambito dell’attuale incarico – si legge ancora –, ha infatti maturato competenze come responsabile dell’Autorità di Audit per il Por Fesr, Fse+ e Feasr, con funzioni di garante nei confronti della Commissione europea del corretto funzionamento del Sistema di gestione e controllo".

Nelle intenzioni della giunta regionale (e del governatore Francesco Acquaroli, che ha la delega al turismo), una scelta improntata a garantire capacità manageriale e massima trasparenza al vertice dell’Agenzia, nata nel dicembre del 2021 come braccio operativo della Regione. A Santucci il compito di rilanciare l’attività e l’immagine dell’Atim, la cui gestione – nel periodo Bruschini – è finita a più riprese al centro delle polemiche (il Pd ha presentato una proposta di legge in Consiglio regionale per abolire l’agenzia), alimentate anche da un’inchiesta della trasmissione televisiva Report, contestata dalla giunta regionale, ma che ha lasciato dei pesanti strascichi nel dibattito politico regionale.

Proprio l’altra sera, in un post sui social, il governatore Acquaroli ha fatto sapere di avere ricevuto in Regione una lettera anonima in cui gli si annuncia "un altro servizio a maggio nella stessa trasmissione d’inchiesta che si è appena occupata di noi". "La lettera cita anche l’oggetto e la fonte della trasmissione", ha scritto Acquaroli, annunciando "una segnalazione alle autorità competenti". Sulla gestione di Atim dovrà anche esprimersi la commissione voluta dal governatore per "fare chiarezza" dopo il blitz dei consiglieri del Pd negli uffici dell’agenzia, trovati completamente vuoti. La commissione, coordinata proprio dalla dirigente Bussoletti, ha il compito di verificare "la regolarità degli atti amministrativi adottati dall’Atim nel periodo da luglio del 2022 a luglio del 2024" e presenterà la relazione conclusiva il 25 febbraio. La dirigente ha infatti chiesto (e ottenuto) una proroga di venti giorni lavorativi, "in considerazione della rilevante consistenza numerica di atti amministrativi e documentazione da verificare".