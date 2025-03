La corsa per le Regionali. Ricci e il suo doppio ruolo . Il centrodestra: "Si dimetta". Ma il Pd fa quadrato

Bruxelles sullo sfondo, le Regionali all’orizzonte e la campagna elettorale che già s’infiamma: "Matteo Ricci, la prossima settimana andiamo a protocollare insieme le tue dimissioni da parlamentare europeo?", provoca l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli. A difesa dell’ex sindaco di Pesaro, che venerdì sera ha sciolto le riserve da candidato governatore del centrosinistra, due big del Pd: l’ex sottosegretaria Alessia Morani ("L’onorevole Ciccioli quando si è candidato all’Europarlamento era consigliere regionale e non si è dimesso dall’incarico") e il vicepresidente del Consiglio regionale Maurizio Mangialardi ("Non solo Ciccioli non si dimise all’atto di accettazione della candidatura", ma "si è aggrappato con le unghie e con i denti alla sua poltrona anconetana", sicché "la presa d’atto delle sue dimissioni risale a quasi due mesi dopo"). Compatti (anzi, "uniti e granitici", parole di Ricci), i dem.

E dire che Morani, se Ricci fosse eletto presidente di Regione, ne prenderebbe il posto in Europarlamento, mentre Mangialardi è un fedelissimo. A scatenarli le parole di Ciccioli: "Quali siano i problemi di Matteo Ricci legati ad ‘Affidopoli’ sono piuttosto chiari e, seppur da garantista, non posso dimenticare che uno dei maggiori refrain del Pd è che loro, in particolare Ricci, sono migliori di noi. Per questo invito il candidato unico del Pd a dimettersi da parlamentare europeo. Tanto ha dichiarato che vince, quindi l’immunità parlamentare non gli serve. Suvvia Matteo, dimostra con i fatti il coraggio, io la chiamerei arroganza, che ti attribuisci ogni due per tre. Andiamo insieme a protocollare le tue dimissioni", la proposta.

Ma per Ciccioli "la verità è che non lo farà perché in primis perderà e, in conseguenza di ciò, molto utile sarà l’ombrello dell’immunità parlamentare, metti caso che l’inchiesta ‘Affidopoli’ si complichi, non si sa mai, meglio rimanere ben ancorato al seggio europeo". Non lesina critiche agli altri partiti del centrosinistra, cui "non resta che recitare una parte in commedia", in quanto "nel Matrix di Ricci (il film citato dal dem alla Nuova Fenice di Osimo, ndr) o nel più borghese Marchese del Grillo, lui è lui e tutti gli altri, marchigiani compresi, non sono un…", chiude Ciccioli.

Mangialardi è perentorio: "Affermazioni false e denigratorie, in quanto Matteo Ricci non è oggetto di alcuna indagine. Per ciò che concerne l’opportunità politica, in molti hanno ricordato casi analoghi e ben più significativi di esponenti del centrodestra che si sono candidati per un nuovo ruolo senza dimettersi previamente da quello che ricoprivano precedentemente". L’elenco: "Sono stati citati gli esempi degli ex assessori regionali Castelli, Carloni e Latini, protagonisti nel 2022 della ‘grande fuga’ da Ancona a Roma essendosi candidati al Parlamento senza ovviamente aver dato le dimissioni (per carità, in modo del tutto legittimo)". Morani chiama in causa il presidente Francesco Acquaroli, che "non si è mai dimesso e non ha mai completato nessun incarico elettivo, né da sindaco, né da consigliere regionale, né da parlamentare". Mangialardi torna a Ciccioli: "È incredibile che sia proprio lui a suggerire quelle dimissioni che lui si è rifiutato fino all’ultimo di dare". E Morani sentenzia: "Capisco la preoccupazione perché è cominciato il conto alla rovescia per Acquaroli e company, ma c’è un limite anche al ridicolo".