L’aeroporto delle Marche. C’è il primo utile della storia

Storico risultato per l’Aeroporto delle Marche: per la prima volta la società di gestione Ancona International Airport chiude il bilancio in utile, con un margine operativo lordo (Ebitda) positivo pari a 305mila euro. Nel 2024 sono transitati 600.065 passeggeri dallo scalo di Falconara, con una crescita del 15,8% rispetto all’anno precedente. Il trend positivo prosegue anche nel 2025, che nei primi quattro mesi registra un ulteriore +7,3% di traffico passeggeri.

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha espresso "soddisfazione per il traguardo raggiunto, frutto di un attento lavoro di squadra e di una gestione efficace". L’aeroporto, considerato infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio, rientra ora tra i primi dieci scali italiani per crescita annuale. Acquaroli ha ringraziato Njord Partners, socio di maggioranza insieme alla Regione, per la visione e il supporto dimostrati.

Anche il presidente della società di gestione, Hamish De Run, ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto da parte degli azionisti, fondamentale per costruire un futuro sostenibile e dinamico. I risultati ottenuti rappresentano un segnale forte di rilancio per lo scalo marchigiano, che punta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale.