Leonardo Bartolucci vicepresidente Ebam

Avvicendamento alla vicepresidenza di Ebam Marche (Ente bilaterale artigianato Marche). Leonardo Bartolucci (foto) ha assunto la responsabilità in luogo di Massimo Giacchetti, in carica dal novembre del 2023. Il cambio di vicepresidenza è avvenuto all’assemblea dei soci, ad Ancona, in cui è stato presentato il Rapporto Ebam sui dati delle imprese artigiane con dipendenti (escluso il settore costruzioni). "Le prestazioni registrano un incremento del 35% con un totale di 4.279 domande e contributi erogati per 1.437.000 euro".