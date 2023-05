Maltempo nelle Marche: l'allerta è diventata gialla

Ancona, 18 maggio 2023 - “Al momento la situazione è sotto controllo e non abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni per azioni di supporto. L'evento emergenziale si può considerare concluso e si va verso il ripristino delle normali condizioni di operatività e la ricognizione dei danni anche se non abbassiamo la guardia in vista delle nuove precipitazioni che dovrebbero comunque essere moderate”. Così il dirigente della Protezione Civile delle Marche Stefano Stefoni annunciando la situazione in miglioramento in tutta la Regione.

Dalle 14 di oggi nelle Marche l'allerta diventa gialla per criticità ordinaria idrogeologica e non più idraulica , cioè per quanto riguarda i terreni ma non più i fiumi. È quanto emerso nel corso della riunione del Cor ( Centro operativo regionale ) nella Sala operativa multifunzionale di Ancona, in collegamento con le strutture operative locali della protezione civile e delle prefetture marchigiane e con l'assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi da questa mattina impegnato nei sopralluoghi delle zone più colpite tra Pesaro, Sassocorvaro e Montegrimano.

«Da una fase di emergenza - ha sottolineato Aguzzi - passiamo ad una fase di rendicontazione anche se resta alta l'attenzione soprattutto nelle zone più a rischio di smottamenti. I danni sono ingenti e diffusi ed il ripristino del territorio sarà impegnativo anche dal punto di vista economico, ma siamo al lavoro su tutta la filiera istituzionale per affrontare la situazione con tutti i mezzi possibili a nostra disposizione».

Per quanto riguarda il meteo oggi non sono previste precipitazioni, domani piogge deboli sui Sibillini con picchi massimi di 15 mm. Sabato sarà ancora instabile con precipitazioni diffuse su tutto il territorio con picchi massimi sempre di 15 mm.