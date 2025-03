Marche, il piano anti-alluvioni: "Fiumi sicuri" con 84 milioni

Diciotto interventi affidati tramite accordo quadro, un altro in capo al Comune di Serra Sant’Abbondio: così la Regione Marche mette a terra il primo stralcio delle opere per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio lungo i fiumi Misa e Nevola nei comuni colpiti dall’alluvione del settembre 2022. Gli interventi, per quasi 84 milioni di euro, sono stati appena affidati e dovrebbero partire nel giro del prossimo mese. Riguardano, nello specifico, le casse di espansione in località ponte Lucerta, a Corinaldo e Trecastelli, e quella in località Pancaldo a Ostra Vetere, la sistemazione di Misa e Nevola, tra Senigallia e altri comuni, con il completamento dell’asportazione di legname e altra vegetazione e con la ricostruzione e l’allargamento degli argini, quindi i lavori a Sassoferrato nella frazione Monterosso Stazione, quelli del fosso Molinello e del fosso di Poggetto a Serra Sant’Abbondio.

A Cantiano le opere interessano i torrenti Burano e Balbano, a Ostra la demolizione e il rifacimento del ponte in località Casine, a Serra Sant’Abbondio la rimozione dei detriti di frana del monte Catria, ad Arcevia la ricostruzione di tre ponti sul Fenella sul affluente sul Misa, a Trecastelli quella del ponte di via Matteotti sul Nevola, a Corinaldo quella del ponte San Domenico. Poi a Cagli la manutenzione per ripristino del fosso Burano, a Serra de’ Conti quella del fosso delle Monache, a Sassoferrato quella del torrente Sanguerone, a Fiuminata gli interventi in località Castello.

Sono previsti, inoltre, altri tre interventi extra accordo quadro: sono quelli che riguardano il ripristino della strada contrada Pioli a Ostra e Ostra Vetere, a Barbara il rifacimento del ponte sul fosso delle Ripe e la demolizione di quello di contrada Coste, e nei comuni di Sassoferrato, Arcevia e Cagli, il ripristino della Statale Arceviese e della Statale 3. "È il primo stralcio dell’attuazione del Piano del commissario: sono strade, sistemazioni fluviali importanti per la sicurezza, sistemazioni di alcune frazioni dell’entroterra – spiega il vicecommissario all’alluvione, Stefano Babini –. Per metterli in atto abbiamo seguito una procedura di accordo quadro, appena terminata. Sono stati aggiudicati tutti i lotti. Così potremo chiudere la partita dei 400 milioni. Entro marzo completeremo la verifica dei requisiti, quindi si potrà partire con i primi cantieri".

"Anche il ponte di Senigallia, non incluso in questo elenco di opere, potrà prendere il via a breve, dando una risposta a viabilità, fruibilità e sicurezza della città – aggiunge il presidente e commissario Francesco Acquaroli –. In due anni e mezzo il lavoro fatto è stato davvero tanto, partendo dai rimborsi alle famiglie e alle imprese, al supporto ai Comuni. Oggi poter registrare l’inizio dei cantieri rappresenta una svolta importante per il territorio. Ringrazio il Governo: senza quei 400 milioni di euro oggi non avremmo potuto essere qui a raccontare quanto si sta facendo".