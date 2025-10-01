Mister preferenze. Calcinaro: "In Regione porto il modello Fermo"

Il giorno dopo la grande abbuffata di voti, il sindaco Paolo Calcinaro torna in Comune, ci vorrà ancora qualche giorno prima di sistemare tutto e sgomberare la scrivania per chi dovrà traghettare la città fino alle elezioni di primavera. Passa in piazza come una star, forte dei suoi 9.311 voti, lo abbracciano tutti, c’è il tempo per i selfie, per le strette di mano.

È il successo di un primo cittadino abituato a stare con le persone, come sta oggi Calcinaro? "Al mio posto, come sempre. Ma certo che questi 9311 voti rendono questo un giorno speciale, uno di quelli che vale la pena vivere. In tanti mi hanno portato ad essere il più votato delle intere Marche e di fatto hanno dichiarato che questo territorio può esprimersi con forza. E tutti insieme abbiamo mostrato che in politica l’astio, l’invidia, il complottismo e le piccole tattiche non pagano, anzi bocciano, oggi come alle prossime comunali".

A chi ha dedicato questa vittoria? "A mia madre che in queste settimane mi ha visto poco, a mio padre che è ricoverato da due settimane e vive un momento difficile, a Torrette. L’ho chiamato in ospedale per dirgli che si può fare tutto, tenendo alto lo spirito. Spero che questo pensiero lo aiuti, dobbiamo riprendere il rito del nostro pranzo fuori, il sabato".

Come nasce un impegno per le regionali, da civico, in un campo che non era il suo? "Con Francesco Acquaroli, con i risultati e la vicinanza di questi anni, con i fatti concreti visti. E poi con le mie idee che non cambiano, Acquaroli lo sa che il mio credo personale potrà essere diverso dal suo, ci confronteremo. Io ho portato la mia concretezza".

Tanti voti a Fermo città ma anche fuori dal capoluogo, come se lo spiega? "In tanti mi hanno detto che hanno visto Fermo cambiare in questi anni, vivere meglio, con tanti progressi. Poi mi sono visto votare tanto a Monte Urano, Torre San Patrizio, Ponzano, i comuni più vicini a noi, hanno capito forse il percorso di crescita territoriale che ho voluto impostare. E poi la vicinanza di tanti giovani e di tutti i volontari che mi sono stati vicino per supportare questa campagna elettorale. Sono davvero molto grato a tutti".

Concretezza contro promesse, amministratori contro politici. Conta questo per gli elettori? "Penso proprio di sì, del resto le classifiche di gradimento di questi anni ci confermano che lavorare e portare risultati nella propria città è l’unica cosa che conta. Ma poi alla gente ho ricordato i 50 milioni che sono arrivati per la viabilità del territorio grazie al supporto che Acquaroli e l’assessore Baldelli ci hanno dato, ai tanti investimenti, la vicinanza, la coerenza ricevuta".

Sembra ormai certo che sarà nella squadra di governo dell’Acquaroli bis, che succede invece adesso a Fermo? "Per qualche settimana posso fare ancora il sindaco, ho 60 giorni di tempo, intanto posso impostare il bilancio e chiudere qualche situazione di urbanistica. Poi si vedrà, la mia è una Giunta rodata, sapranno traghettare la città fino alle elezioni".