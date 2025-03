Natasha Stefanenko: "Porto al cinema la bellezza e la pace che ho trovato qui"

Quando 25 anni fa il marito Luca Sabbioni le ha detto che avrebbe voluto crescere la figlia Sasha nelle Marche, Natasha Stefanenko ha avuto un attimo di cedimento. Lei che è nata in Russia, ha lavorato a Mosca, girava il mondo come modella e poi attrice, non si immaginava a Sant’Elpidio a Mare, paese che le sembrava sperduto nelle campagne della provincia di Fermo. Oggi, a distanza di un quarto di secolo vissuto intensamente, Natasha è la migliore ambasciatrice del territorio che si possa desiderare, appassionata e innamorata di ogni luogo, fotografa compulsiva di bellezze sparse ovunque, il volto bellissimo sempre aperto in un sorriso.

"Finalmente dopo tanti anni ho anche avuto la possibilità di lavorare proprio nelle mie Marche, non era mai successo prima", racconta con la voce carica di entusiasmo. "In questi giorni ho terminato le riprese di un film bello e particolare che racconta proprio alcuni luoghi straordinari di quella che è ormai a tutti gli effetti la mia regione. Dico sempre che la mia casa si affaccia sulle colline e in lontananza si vede Recanati, dunque l’orizzonte di Leopardi è il mio luogo del cuore. Una magia".

Il film in questione si intitola "A se stesso", opera prima della regista Ekaterina Khudenkikh con protagonisti Enrico Oetiker e Francois Eric Gendron. Natasha è Maria che guida il protagonista alla scoperta di luoghi magici, per uno spot promozionale che deve girare mentre affronta una grave malattia.

Come ha vissuto questo viaggio tra cinema e bellezza?

"E’ stato incredibile, abbiamo avuto l’occasione di entrare nella cultura delle Marche, scoprendo luoghi unici. Penso alla meravigliosa Sala del Mappamondo di Fermo, a Senigallia, al castello di Gradara ma anche al museo della carta di Fabriano, vedere quello che si riesce a fare con la sapienza degli artigiani mi ha davvero colpito. E pensare che a volte sono gli stessi marchigiani a non rendersi conto di questa ricchezza, di quanta storia c’è".

Prodotto dall’Elite Group International di Angelo Antonucci, con il contributo della Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, il film riflette sulla vita e la morte, lasciando spazio alle domande del protagonista Paolo lungo l’arco narrativo. Le Marche dunque sono un set ideale?

"Sono veramente felice che ci sia ormai questa consapevolezza, sono tanti i progetti cinematografici che hanno trovato casa qui. Io dico che non abbiamo niente da invidiare a regioni che sanno raccontarsi meglio, dalla Toscana alla Puglia. Quando mio marito mi ha proposto di venire a vivere qui ho temuto di perdere occasioni di lavoro, di uscire fuori dal mondo. In realtà ho avuto modo di scegliere i progetti nei quali mi riconoscevo e insieme di avere nelle Marche un rifugio, un’oasi di pace, uno spazio di libertà con le persone che sono per me preziose. Sono una nomade, la valigia è sempre pronta, ma quando ho bisogno di quiete e di serenità è qui che devo tornare, qui ho portato tante persone che, come me, sono rimaste stupite da tante bellezze segrete".

Natasha, lei racconta anche sui social i borghi marchigiani, visitati in famiglia, semplicemente perdendosi tra colline e mare e montagna.

"A volte mi fermo con la macchina e comincio a scattare foto, perché c’è sempre qualcosa di cui stupirsi. E qui nasce il mio secondo progetto che è la seconda sorpresa di questo mio momento".

Attrice, conduttrice televisiva ma anche scrittrice...

"Sì, sto concludendo un libro, edito da Cairo, che sarà la mia guida sentimentale delle Marche, racconterò i miei luoghi, i locali, le cose da vedere ma anche quello che mi ha divertito, che mi ha commosso, che mi emozionato. C’è il dialetto del mio paese, la sorpresa quando, io russa, ho sentito per la prima volta dire la parola ‘frica’, mi sembrava un insulto e invece si parlava della mia bambina. Quante risate, quanta poesia in ogni angolo. Il film girato per le Marche ha arricchito ancora questo progetto, tutto quello che ho visto mi ha dato pace e gioia e ho voglia di condividerlo. Spero che gli stesso marchigiani, che spesso sono un po’ gelosi di tanta bellezza, imparino a raccontarsi sempre meglio, con il cinema, con gli occhi di chi, da straniero, qui si sente profondamente a casa".