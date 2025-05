Acquaroli sul Primo Maggio: “Marche regione solida, grazie a dedizione e talento dei lavoratori”

Ancona, 1 maggio 2025 – “Oggi celebriamo la Festa del Lavoro. Questa mattina, ad Ancona, ho partecipato alla Cerimonia di consegna delle Stelle al merito del Lavoro organizzata dalla Prefettura: un momento in cui abbiamo reso omaggio a donne e uomini che hanno fatto del proprio impegno una straordinaria missione quotidiana”, ha scritto sui social Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche.

“Se le Marche sono oggi una Regione dinamica, solida e riconosciuta per la sua capacità di fare e costruire – continua – lo dobbiamo al cuore, alla dedizione e al talento di tanti lavoratori marchigiani. Persone che, lontano dai riflettori, hanno saputo incarnare visione, senso del dovere e coraggio. Come Regione, siamo al loro fianco. Lavoriamo ogni giorno per costruire opportunità, garantire formazione e sicurezza, promuovere l’inclusione. Il lavoro non è solo un diritto, è dignità, è identità, è futuro. E per noi, una priorità assoluta”.