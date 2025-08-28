Acquaroli-Ricci: primo duello. Esordio su temi economici e sociali. Tre faccia a faccia in una settimana

Maledetti Beach Boys
Maledetti Beach Boys
28 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Oggi pomeriggio il dibattito all’assemblea regionale della Uil Marche tra il governatore uscente e lo sfidante. Palco condiviso dopo mesi di campagna elettorale a distanza. Poi tocca al dibattito su Province e sanità

Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il suo sfidante Matteo Ricci

Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il suo sfidante Matteo Ricci

Tre volte faccia a faccia, nel giro di una manciata di giorni, per un lungo fine estate di campagna elettorale. Una campagna che corre veloce e a tappe serrate verso il voto nelle Marche, il 28 e 29 settembre quando si sceglierà il nuovo governatore. Dopo settimane di stoccate a distanza, senza mai incontrarsi dal vivo, il primo confronto pubblico tra il presidente uscente, il meloniano Francesco Acquaroli e il principale contendente in corsa, l’ex sindaco di Pesaro dem Matteo Ricci, sarà oggi. A organizzarlo la Uil Marche, con un focus soprattutto sui temi economici e sociali. Appuntamento alle 17 allo spazio H3 Coworkingdi Ancona, dove si terrà l’assemblea regionale della Uil Marche con delegati da ogni territorio.

Dopo il confronto di oggi, Acquaroli e Ricci sono attesi per parlare di Province e del loro futuro mercoledì 3 settembre, alle 10,30, nella sede dell’Unione province italiane (Upi) Marche in corso Garibaldi 78, ad Ancona. Infine, la settimana di duelli si chiuderà venerdì 5 settembre con il faccia a faccia sulla sanità con i sindacati di medici e infermieri, Anaao-Assomed e Nursind. "La riforma delle Province resta bloccata – spiega l’Upi annunciando il confronto –. Il disegno di legge Pirovano per modificare la legge Delrio del 2014 è fermo in Parlamento, così come la possibile riforma del Testo unico degli enti locali". "Il dibattito si è spostato nei territori", prosegue l’Upi, che afferma di aver avviato un percorso con le Upi regionali affinché le Regioni restituiscano alle Province le funzioni che spettano loro come enti riconosciuti dalla Costituzione. "Diverse Regioni stanno presentando proposte di legge per rivedere la normativa che aveva recepito la riforma del 2014, delegando nuove funzioni alle Province secondo il principio di sussidiarietà", conclude l’Upi.

