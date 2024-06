Elezioni nelle Marche 2024, affluenza al 15,69%: i dati in diretta

Ancona, 9 giugno 2024 – Non è una partenza con il botto per queste elezioni che uniscono il voto per il parlamento europeo e quello per dei 148 comuni marchigiani che scelgono il nuovo sindaco. La rilevazione dell’affluenza alle 23 di ieri sera, alla chiusura del primo giorno di voto, nelle Marche era al 15,69%: un dato comunque più alto della media italiana, appena sotto al 14,7%.

Oggi, domenica 9 giugno, è possibile esprimere la propria decisione dalle 7 alle 23. Alla chiusura delle urne inizierà subito lo spoglio per il Parlamento europeo. Quello del voto comunale partirà, invece, lunedì 10 giugno alle 14.

Segui qui affluenza e risultati dello spoglio in tempo reale