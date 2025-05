Affluenza nelle Marche per le elezioni comunali 2025 a Osimo e Sant’Elpidio a Mare: i dati in diretta

Osimo, 25 maggio 2025 - Sono due i Comuni delle Marche al voto oggi, domenica 25, e domani, lunedì 26 maggio. Osimo (Ancona) e Sant'Elpidio a Mare (Fermo) rinnovano la propria amministrazione comunale. Mentre il secondo turno per l’eventuale ballottaggio è stato fissato per l’8 e il 9 giugno (in concomitanza con il referendum). I seggi si sono aperti alle 7, oggi si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Ad Osimo si torna alle urne dopo le dimissioni del sindaco Francesco Pirani rassegnate nel novembre 2024 e divenute effettive a dicembre. A guidare il Comune dei senza testa è attualmente il commissario prefettizio Grazia Branca, 57 anni.

A Sant’Elpidio a Mare l’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Pignotti era caduta dopo che nove consiglieri comunali avevano rassegnato le dimissioni nel giugno 2024. La guida del comune è stata successivamente affidata al commissario prefettizio Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi.

Guida al voto

Alle elezioni amministrative possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni. Per votare sarà necessario presentare la propria tessera elettorale e un documento di identità valido. Nei Comuni con una popolazione di numero superiore ai 15 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio qualora i candidati non ottenessero la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50 per cento più uno). E' questo il caso di entrambi i comuni: Osimo (34.800 abitanti) e Sant'Epidio a Mare (circa 16.300 abitanti).

Ballottaggi che, invece, si terranno l'8 e 9 giugno, in concomitanza con il voto per il referendum: avranno accesso i due candidati sindaco che hanno ottenuto più preferenze e sarà sufficiente la maggioranza semplice per essere proclamati primi cittadini.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti è consentito il voto disgiunto (votare per un candidato sindaco e una lista non collegata), ma si potrà anche votare per sindaco e lista collegata o votare solo per il sindaco. Si possono esprimere uno o due voti di preferenza nella lista collegata al candidato sindaco scelto, purché siano di sesso diverso (pena l'annullamento della seconda preferenza).

Quando si sapranno i risultati

Lo scrutinio delle Amministrative parte lunedì 26 maggio, poco dopo la chiusura dei seggi. Referendum. L’election day per il referendum è stato fissato all’8 e 9 giugno. Cinque i quesiti referendari: quattro relativi al lavoro, promossi dalla Cgil (jobs act, indennità per licenziamento nelle pmi, contratti a termine, responsabilità del committente in caso di infortuni sul lavoro), e un altro per ridurre, dimezzandoli, da dieci a cinque, gli anni di residenza in Italia per ottenere la cittadinanza.

