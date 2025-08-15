Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Politica
15 ago 2025
15 ago 2025
Valerio Baroncini
Politica
La campagna di Acquaroli: "Sanità e Zes, ecco i risultati. Più risposte sul territorio"

Marche verso il voto, il presidente uscente e le priorità: "Dopo tanti anni di caos ora i fondi ci sono Consapevoli dell'importanza strategica del test. Ma è un'elezione come le altre"

Al centro, Francesco Acquaroli, 50 anni, FdI, governatore uscente delle Marche, candidato per un secondo mandato

Al centro, Francesco Acquaroli, 50 anni, FdI, governatore uscente delle Marche, candidato per un secondo mandato

Ancona, 15 agosto 2025 – Nel Montefeltro arroventato, il presidente uscente delle Marche Francesco Acquaroli guarda il borgo di Sassocorvaro: “Fra la gente c’è consapevolezza dei risultati che in questi 5 anni abbiamo raggiunto. Fa piacere perché non è scontato, no?”.

Governatore, da dove (ri)partire dunque?

“Dalle infrastrutture. Dalle politiche sulle aree interne come questa. Dalle nostre visione e attenzione. Dal lavoro su ricostruzione e alluvione. Dal rilancio economico”.

Le Marche sono la prima regione al voto, il 28 e 29 settembre, con la Valle d’Aosta. Il primo test di una lunga serie per FdI e per il Governo.

“Le Marche insieme con l’Abruzzo sono una delle prime regioni a essere state governate da Fratelli d’Italia. Ma il tema vero è un altro: siamo consapevoli dell’importanza strategica delle elezioni regionali in questo momento, nonostante la nostra sia una regione dal medio impatto demografico. È normale che sia così, non ci sorprendiamo”.

Ma che peso avrà per Roma il test marchigiano?

“Ogni elezione è un banco di prova, questa lo sarà come tutte le altre”.

Giorgia Meloni è però da poco stata ad Ancona per l’ampliamento della zona economica speciale (Zes) unica per il Mezzogiorno. Che cosa porterà alla regione?

“La Zes è un risultato enorme perché viene riconosciuta e concessa grazie al Governo Meloni anche per le regioni in transizione e prevede per tutto il territorio regionale misure fondamentali come la semplificazione e il sostegno all’occupazione, che da sempre vengono richieste a gran voce dalle imprese, e per le aree maggiormente depresse anche il credito d’imposta”.

Ma per il Pd la Zes “non esiste né esisterà mai”.

“La Zes è realtà, ma non produce i propri effetti in un’ora, la Zes sarà operativa fra pochi mesi. Investimenti, opportunità, regole: faremo sì che produca i migliori effetti possibili”.

In tutte le regioni d’Italia la sanità è al centro del dibattito. Il candidato del Pd Matteo Ricci dice che lei nega i problemi.

“I problemi ci sono e non li abbiamo mai negati. In questi 5 anni, la metà dei quali in pandemia, abbiamo lavorato per una riforma che riportasse i servizi sanitari più vicino ai territori, investendo in edilizia, tecnologie, rafforzamento della rete. Anni complessi. Poi dopo l’emergenza abbiamo cercato di recuperare quello che non era stato fatto prima. A partire dalla mancata programmazione del ricambio dei medici e dal definanziamento della sanità, da parte dei governi precedenti, lasciandoci un sistema depauperato e creando difficoltà nell’emergenza urgenza e sui territori”.

E ora?

“Stiamo superando le difficoltà grazie all’intervento del governo e all’attuazione delle nostre riforme che stanno già producendo importanti effetti. Il tema è però complessivo: anche se il sistema produce il 10% in più di prestazioni rispetto al 2019, non si riesce a sopperire totalmente all’aumento di domanda, che è del 38-40%. Nonostante questo siamo l’unica regione del centro che non ha aumentato le tasse negli ultimi 5 anni”.

Quindi come se ne esce?

“Le criticità ci sono, però c’è anche un migliore efficientamento, una migliore produttività del sistema e va registrata. E su questo insisteremo. Abbiamo lavorato per aprire 50 punti salute, stiamo strutturando i poliambulatori di medici di medicina generale, primi in Italia abbiamo avviato la farmacia dei servizi. La priorità è abbattere l’inappropriatezza e creare maggiori risposte sul territorio: dall’accordo con i medici di medicina generale al potenziamento della sanità territoriale. Quindi, più prossimi ai cittadini, cercando di decongestionare le liste d’attesa e i pronto soccorso”.

Ma servono anche più fondi?

“Io vedo un incremento graduale, mai fatto in precedenza, del fondo sanitario nazionale da parte del Governo. Il caos è tutto antecedente, pensiamo al mancato turnover dei medici...”.

Torniamo alla Zes. L’economia langue...

“L’obiettivo è entro pochi anni portare le Marche a un livello di pil che la facciano tornare ad essere tra le Regioni più competitive d’Italia e d’Europa. In questi anni abbiamo sostenuto le nostre imprese con le risorse europee, che ci vedono oggi tra le prime regioni in Italia, e la Zes è lo strumento fondamentale per stimolare gli investimenti e l’occupazione e rilanciare ulteriormente la competitività della regione. In questo è determinante la visione del Governo: per noi l’export rappresenta una parte importante del Pil, la credibilità internazionale e la stabilità del Governo consentono nuove opportunità nei mercati”.

La campagna elettorale delle Marche finora è stata segnata dall’inchiesta per corruzione sugli affidi di Pesaro e Matteo Ricci. Che effetto avrà?

“Io spero, anzi sono certo che i marchigiani si concentreranno sui risultati, sulle cose fatte e sui programmi. Per chi ha lavorato tanto e può vantare risultati la cosa peggiore è non poterne parlare in maniera compiuta. Il resto è un tema che non ci riguarda”.

E non teme l’astensione?

“Spero di no”.

