La campagna di Matteo Ricci: “La sanità è una priorità, ho una soluzione ai dazi. Fango contro di me”

Pesaro, 19 agosto 2025 – “Basta dire signorsì signora, bisogna andare a Roma e battere i pugni sul tavolo perché la sanità sia finanziata almeno al 7% del Pil”. Il candidato alla presidenza della Regione Marche Matteo Ricci (Pd), nonostante la campagna elettorale all’ombra di Affidopoli, continua la sua battaglia alla guida dell’Alleanza del Cambiamento, definendo la Zes “‘zona elettorale speciale’: uno spot elettorale e un grande bluff” e annunciando la chiusura del “carrozzone Atim”, il recupero dei 2 miliardi per il bypass ferroviario Pesaro-Fano, il mantenimento delle Ast provinciali ma “rivedendo l’organizzazione con un ruolo più forte della Regione”.

Da presidente della Regione quali saranno le sue priorità?

“La sanità pubblica perché si sta allargando la forbice di disuguaglianza tra chi si può permettere un esame specialistico o un intervento e chi no. Quando hai 150mila marchigiani che rinunciano a curarsi, perché non trovano risposta nel servizio pubblico e non hanno i soldi per andare dal privato, significa che la sanità non è più un diritto ma un privilegio”.

L’esito delle regionali come influirà sui futuri equilibri politici nazionali?

“Ai marchigiani interessa sapere chi sarà in grado di difendere con più forza gli interessi e i progetti delle Marche, indipendentemente da chi governa la nazione. In questi anni abbiamo visto un presidente regionale pensare più agli interessi di partito e del presidente del Consiglio che a quelli delle Marche. Io sarò sempre prima il presidente dei marchigiani, non metterò mai gli interessi di partito davanti a quelli dei cittadini”.

Lei parla di mancata crescita economica delle Marche, il governo Meloni annuncia la Zes: perché la considera una finzione?

“I parlamentari del Pd per primi l’avevano richiesta già 2 anni fa, quindi non siamo contrari alla Zes. Intanto, significa prendere atto che l’economia è ferma nonostante i 14 miliardi per il terremoto messi dai governi precedenti e almeno 5 miliardi del Pnrr al quale i sovranisti hanno votato contro. Poi il provvedimento sulle Zes non ha coperture economiche e non entrerà in vigore da subito, perché legislativo. Ha bisogno di mesi per essere approvato e tra i potenziali beneficiari mancano la metà dei comuni marchigiani, ad esempio Ancona e il suo porto”.

E qual è la sua ricetta per il rilancio della regione?

“Diventare leader per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manifattura e cercare nuovi mercati stanziando 10 milioni di euro per l’internazionalizzazione. Per proteggere le imprese marchigiane dai devastanti dazi di Trump bisogna cercare commesse altrove. E voglio una regione più veloce, in grado di ridurre la burocrazia in ogni ambito. Dobbiamo realizzare le infrastrutture strategiche per modernizzare e ricucire la Regione e portare nuovi investimenti: negli ultimi tre anni non è arrivato un euro dal governo, se non le risorse per l’alluvione. Vogliamo rendere più attrattivo l’entroterra con una serie di incentivi concreti: daremo almeno 30 mila euro a coloro che prenderanno casa nelle aree interne, garantiremo asili nido e scuolabus gratuiti e daremo incentivi ai medici e alle botteghe dell’entroterra. Infine, abbiamo margini di crescita enormi sul turismo, dobbiamo avere un grande progetto culturale e puntare sul buon vivere che ci distingue dalle altre regioni”.

Sanità: cosa non ha funzionato nei 5 anni del centrodestra?

“Sono aumentate le liste d’attesa, stanno aumentando le rette nelle case di riposo ed è aumentata la mobilità passiva: quest’anno la Regione spende 160 milioni di euro per curare le persone che vanno in Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I pronto soccorso sono allo stremo, medici e infermieri non ce la fanno più. L’emergenza-urgenza è una priorità, ma serve una gestione ordinaria che funzioni e presidi sui territori”.

E quali soluzioni propone?

“L’assunzione di medici e infermieri per ridurre le liste d’attesa, accelerare i progetti delle case di comunità e puntare sulla telemedicina, investire sulla sanità territoriale e sulla salute mentale, siamo ultimi in Italia, è una vergogna”.

A proposito di Affidopoli pensa di avere sbagliato qualcosa?

“In 15 anni di amministrazione non mi sono mai occupato di affidi e appalti, per legge non è un compito dei sindaci. Mi sono sempre fidato dei miei collaboratori e dirigenti. In questo caso sarà la magistratura a verificare le responsabilità dei singoli, lasciamola lavorare in pace e con rispetto. Sono completamente estraneo ai fatti contestati come ho spiegato direttamente ai magistrati”.

Teme l’astensione?

“Hanno talmente paura di perdere le elezioni che hanno avvelenato la campagna elettorale. Mi hanno scagliato contro una campagna di odio e squadrismo mediatico mai visto prima: non si sono resi conto della grande visibilità che mi hanno dato”.