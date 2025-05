Marche, elezioni 25 e 26 maggio 2025: i comuni al voto

Ancona, 20 maggio 2025 – Si avvicina una due giorni dedicata alle elezioni amministrative 2025: anche nelle Marche si vota. Sono due i comuni chiamati al rinnovo del consiglio comunale e all’elezione del sindaco: Osimo, in provincia di Ancona e Sant’Elpidio a Mare (Fermo). Si vota domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno. Si vota il primo giorno dalle 7 alle 23 e il secondo dalle 7 alle 15, orario in cui inizieranno gli scrutini. I cittadini si recheranno alle urne per esprimere le proprie preferenze tra i candidati. Alle elezioni amministrative possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni. Per votare sarà necessario presentare la propria tessera elettorale e un documento di identità valido.

Le elezioni a Osimo

A Osimo sono tre i candidati sindaco: Michela Glorio, candidata del centrosinistra (otto liste a supporto con i partiti Partito democratico e Movimento cinque stelle), Michela Staffolani per Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e Viva Osimo, e Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo).

Le elezioni a Sant’Elpidio a Mare

Nella provincia di Fermo, Sant’Elpidio a Mare è l’unico Comune in cui si andrà al voto il 25 e 26 maggio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Sarà una corsa a quattro per la poltrona di primo cittadino tra Mirco Romanelli, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri e Gionata Calcinari