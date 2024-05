Marche, elezioni 8 e 9 giugno 2024: i comuni al voto

Ancona, 11 maggio 2024 – Si avvicina un weekend di elezioni anche nelle Marche, con ben 148 comuni pronti ad eleggere il nuovo sindaco. Sabato 8 giugno dalle 14 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, i cittadini delle località elencate di seguito si recheranno alle urne per esprimere le proprie preferenze tra i candidati.

Lo spoglio avrà inizio dalle 14 di lunedì 10 giugno, mentre un eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 23 e lunedì 24 giugno, con spoglio in programma sempre lunedì 24 subito dopo la chiusura delle urne. Dal 2024, inoltre, è possibile votare un sindaco per il terzo mandato consecutivo, per i comuni con meno di 15mila abitanti.

Nello stesso fine settimana, sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, si voterà invece in tutti i comuni marchigiani per le elezioni europee, con lo spoglio previsto a partire dalle 23 subito dopo la chiusura delle urne.

Provincia di Ancona

Osimo.

Provincia di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno.

Provincia di Macerata

Potenza Picena; Recanati.

Provincia di Pesaro-Urbino

Fano; Pesaro.

Provincia di Ancona

Agugliano; Arcevia; Barbara; Belvedere Ostrense; Camerata Picena; Castelbellino; Castelleone di Suasa; Castelplanio; Filottrano; Genga; Mergo; Monsano; Monte Roberto; Monte san Vito; Montecarotto; Montemarciano; Numana; Ostra; Poggio san Marcello; Polverigi; San Marcello; San Paolo di Jesi; Sassoferrato; Serra de’ Conti; Serra san Quirico; Sirolo; Staffolo; Trecastelli.

Provincia di Ascoli-Piceno

Carassai; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cupra Marittima; Folignano; Maltignano; Massignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montefiore dell’Aso; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Roccafluvione; Rotella; Spinetoli; Venarotta.

Provincia di Fermo

Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Francavilla d’Ete; Grottazzolina; Lapedona; Magliano di Tenna; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Giberto; Monte Rinaldo; Monte Urano; Monte Vidon Combatte; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Moresco; Ponzano di Fermo; Servigliano; Smerillo; Torre san Patrizio.

Provincia di Macerata

Apiro; Appignano; Belforte del Chienti; Caldarola; Camporotondo di Fiastrone; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Colmurano; Fiastra; Fiuminata; Gualdo; Loro Piceno; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte san Giusto; Monte san Martino; Montecassiano; Montecosaro; Montefano; Montelupone; Pieve Torina; Pioraco; Poggio san Vicino; Pollenza; Ripe san Ginesio; Sant’Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Treia; Urbisaglia; Visso.

Provincia di Pesaro-Urbino

Acqualagna; Apecchio; Belforte all’Isauro; Borgo Pace; Cagli; Cantiano; Carpegna; Cartoceto; Fratte Rosa; Frontone; Gabicce Mare; Lunano; Macerata Feltria; Mercatello sul Metauro; Mombaroccio; Monte Cerignone; Monte Grimano Terme; Monte Porzio; Montecalvo in Foglia; Montefelcino; Montelabbate; Peglio; Pergola; Petriano; Piandimeleto; Pietrarubbia; Piobbico; San Costanzo; San Lorenzo in Campo; Sant’Ippolito; Sassocorvaro Auditore; Serra Sant’Abbondio; Tavullia; Urbania; Urbino; Vallefoglia.