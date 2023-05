Elezioni amministrative 2023 Marche, 15 Comuni al voto: Ancona la partita più importante

Ancona, 10 maggio 2023 – Domenica 14 e lunedì 15 maggio i cittadini di 15 Comuni del territorio regionale saranno chiamati al voto per le elezioni amministrative. Quattro sono i Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, pertanto è previsto il sistema maggioritario a doppio turno (il primo del prossimo weekend, mentre l'eventuale ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio, ndr). Tra questi Falconara Marittima (provincia di Ancona), Grottammare (Ascoli Piceno), Porto Sant'Elpidio (Fermo) e, ovviamente, l'unico capoluogo di regione d'Italia che rinnoverà sindaco e Consiglio comunale: Ancona. Una partita, quella dorica, seguita con particolare attenzione anche dai leader nazionali. Domenica, sotto il Guasco, è arrivato il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. Lunedì è toccato ai tre tenori del centrodestra, la premier Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) e i due vice Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia). Mercoledì, invece, è stato il turno della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Sintomatico di quanto a Roma si guardi con interesse al voto anconetano, cartina tornasole per i partiti tradizionali e un grande test per conoscere gradimenti ed espressioni dell'elettorato.

Elezioni comunali 2023 nelle Marche: tutti i comuni al voto

Elezioni comunali ad Ancona: liste e candidati

Proprio ad Ancona sono state presentate complessivamente 18 liste a sostegno di sei aspiranti fasce tricolore. In ordine alfabetico, Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani); Roberto Rubegni (Europa Verde-Verdi per Ancona); Francesco Rubini (due liste, Altra Idea di Città e Ancona Città Aperta); Daniele Silvetti (sette liste, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Ancona Protagonista, Rinasci Ancona, civici e solidali, Civitas Civici Salvi); Ida Simonella (Pd, Riformisti Azione-Iv-Calenda, Ancona-Diamoci del Noi, Ancona Futura, Ancona Popolare-Centristi per Ancona e Repubblicani per Ancona).

Elezioni comunali ad Falconara Marittima: liste e candidati

Rimanendo in provincia, a Falconara saranno quattro i candidati sindaco: Marco Baldassini, (Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima, Riformisti per Falconara); Annavittoria Banzi (Pd, M5s, Cittadini in Comune e Si Può); Anna Grasso (Falconara Libertas); l’uscente Stefania Signorini (Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028).

Elezioni amministrative a Porto Sant’Elpidio: liste e candidati

A Porto Sant'Elpidio una terna di candidati, due dei quali di area centrodestra. Ovvero Gian Vittorio Battilà, sostenuto tra le altre da Forza Italia e Lega (più liste civiche), e Massimiliano Ciarpella, che invece ha incassato il sostegno di Fratelli d'Italia e Udc (più liste civiche). Nell'altra metà campo il già parlamentare e sindaco della città, Paolo Petrini, esponente del centrosinistra unito.

Elezioni amministrative a Grottammare: liste e candidati

A Grottammare saranno quattro i candidati alla poltrona di primo cittadino: Alessandra Manigrasso (Comunità in Movimento per Grottammare); Marco Sprecacé (Lega, Forza Italia, FdI, Grottammare C’è); Alessandro Rocchi (Solidarietà e Partecipazione e Città in Movimento), Lorenzo Vesperini (Città Futura, Città Unica, Noi per Grottammare, Senso Civico).

I Comuni con meno di 15mila abitanti dove si vota

E ora i Comuni più piccoli, in totale 11, delle quattro province coinvolte dal voto (nessuna elezione soltanto a Pesaro-Urbino).

Provincia di Ancona

Ad Ancona, si voterà a Chiaravalle (quattro candidati sindaco, Cristina Amicucci per Chiaravalle Domani, Gianluca Fenucci per Pronti per Chiaravalle, Maria Letizia Ruello per Città in Comune e Roberto Sabbatini per Insieme per Chiaravalle); a Maiolati Spontini (due aspiranti, l'uscente Tiziano Consoli per Insieme per i Cittadini e Leonardo Guerro per Unione progressista); Morro D'Alba (due aspiranti, l’uscente Enrico Ciarimboli per Morro D’Alba Comune e Gaspare Damico per Morro D’Alba Insieme); Ostra Vetere (due aspiranti, Massimo Corinaldesi per il centrodestra e Nicola Brunetti per il centrosinistra).

Provincia di Macerata

In provincia di Macerata al voto San Ginesio (due candidati sindaco, l'uscente Giuliano Ciabocco per San Ginesio Rinasce e Nicola Ferranti per Comunità Condivisa); Penna San Giovanni (un solo candidato, l'uscente Stefano Burocchi, a cui servirà raggiungere il quorum portando alle urne il 40 per cento degli aventi diritto).

Provincia di Fermo

In provincia di Fermo al voto Gagliole (l'uscente Sandro Botticelli per SiAmo Gagliole e Giulio Zamparini per Gagliole Unito); Montegiorgio (l'uscente Michele Ortenzi per ProgettiAmo Montegiorgio e Claudio Ferracuti per Insieme per cambiare Montegiorgio); Altidona (l'uscente Giuliana Porrà per Altidona di Tutti e Giacinto Gabrielli per Insieme per il paese).

Provincia di Ascoli Piceno

In provincia di Ascoli Piceno al voto Castel di Lama (tre candidati, l'uscente Mauro Bochicchio per Avanti Così, Francesco Ciabattoni per Noi insieme a voi e Tiziano Oddi per Democraticamente insieme); Ripatransone (due candidati, l'uscente Alessandro Lucciarini per Ripa Più e Roberta Capocasa per Progetto Paese).