Elezioni comunali 2023 Marche: le liste e i candidati

Ancona, 16 aprile 2023 – Il 14 e il 15 maggio 2023 si vota in diversi comuni marchigiani. Con il deposito ufficiale delle liste conclusosi ieri (15 aprile) ecco le liste e i candidati dei comuni con più di 15mila abitanti: Falconara Marittima (Ancona), Grottammare (Ascoli), Porto Sant’Elpidio (Fermo).

Anche ad Ancona si vota per il nuovo Sindaco e il nuovo consiglio comunale: qui liste e candidati.

FALCONARA MARITTIMA

A Falconara saranno quattro i candidati a sindaco. In ordine alfabetico (per cognome): Marco Baldassini, sostenuto dalle liste Ancora Falconara, Vola Falconara, Riformisti per Falconara; Annavittoria Banzi, sostenuta dalle liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; Anna Grasso, sostenuta dalla lista Falconara Libertas; Stefania Signorini sostenuta dalle liste Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028. Baldassini, 45 anni, è comandante navale di lungo corso e capogruppo del Gruppo Misto. Banzi, 49 anni, è avvocato esperto in diritto della famiglia e minorile. Grasso, 46 anni, è commissaria di Polizia locale a Jesi. Signorini, 65 anni, è sindaco uscente, dirigente scolastica e docente. Al momento, in attesa di conoscere i candidati per Grasso, sono 166 gli aspiranti consiglieri, di cui 94 uomini e 72 donne.

Le liste:

Riformisti per Falconara: Ambrogini Maria; Agrioli Giuseppa; Brugiati Paolo; Burzacchini Fabrizio; Casoli Tiziana; Gabbanelli Stefano; Giancarli Daniela; Graziosi Giovanni; Guidi Augusto; Montesi Arianna; Pirani Mariano; Scola Nicola; Schipani Antonio; Soccionovo Gioacchini Daniela; Taini Simone; Verdini Leonella.

Ancora Falconara: Manoni Gino; Rosati Francesca; Lorido Giovanni; Lorido Arianna; Veneziani Margherita; Mariano Luigi; Andreani Monica; Rettaroli Paolo; Penna Roberto; Polenta Paolo; Raffaelli Rino; Brasca Sofia; Corvatta Chiara.

Vola Falconara: Caricchio Stefano; Sacchi Annamaria; Agostinelli Andrea; Balzani Alberto; Caporaletti Gabriele; Gioacchini Carol; Balzano Ciro; Marinelli Valeria; Montecchiani Maurizia; Pianetti Giorgio; Benucci Sabrina; Bencinic Sara; Busca Silvia; Penna Ilaria.

Lista Civica Falconara Libertas: Anna Grasso, candidata a sindaco per la lista Falconara Libertas, comunica di voler attendere il responso odierno della Commissione elettorale prima di comunicare i nomi dei candidati. Interpellata dal Carlino, risponde «usciremo oggi dopo le 18 indicando i nostri consiglieri quando la Commissione elettorale avrà ufficialmente comunicato».

Partito Democratico: Luciani Laura; Belegni Andrea; Borsini Egidio; Giacometti Franco; Gobbi Gianfranco; Griffoni Chiara; Guerri Deanna; Lasconi Ottaviano; Mancinelli Francesco; Marini Nicola; Menotti Marco; Moscoloni Marcello; Pettinelli Loredana; Pieroni Rosa; Pisano Gloria; Rettaroli Davide.

Movimento 5 Stelle: Frapiccini Bruno; Bramucci Stefania; Ulisse Maurizio; Banchetti Tommaso; Gasparini Piergiorgio; Capozucca Anna; Ebrahim Pouraryan Tommaso detto «Tommi»; BartolucciStefano; Girbea Vasile Adrian; Dias Narguisse; Cicetti Stefano; Moretti Rossana; Perini Cristiana; Papetti Raffaello.

Si può: Palumbo Alberto; Amurri Antonella; Benni Manuela Maria; Bocco Arielle Christella Celia Emma; Borsini Barbara; Brutti Diletta; Cinti Carla; Diambrini Leonardo; Franceschetti Isabella; Gratti Francesca; Grucci Enrico; Marini Giuliano; Pigliapoco Marco; Rinci Antonella; Tonti Francesco.

Cittadini in comune: Badialetti Sergio; Bastianelli Veronica; Calcina Loris; Cardinali Paolo; Cenci Roberto; Fabbietti Marco; Fanelli Mirco; Grattafiori Marco; Neri Barbara; Paolinelli Claudio; Pistoni Antonella; Polita Lara; Roccheggiani Chiara; Sangiuliano Mattia; Talevi Fabio; Zenobi Mariangela.

GROTTAMMARE

Ecco i candidati:

Candidato sindaco Marco Sprecacè. Lista Grottammare c’è: Andrea Pizi, Giampaolo Poletti, Marilisa Felicetti, Federica Concetti, Eleonora Marconi, Alberto Marconi, Cristiano Federico Marcozzi, Emanuele Santori (detto Vasetta), Emanuele Rivosecchi, Giuliano Vagnoni, Guido Olivieri, Laura Rosati, Alex Ciaccioni, Eleanora Colagiacomi, Samuele Guidotti, Valnea Carminucci.

Lista Lega - Forza Italia: Christian Amabili, Alessandro Capograssi, Luigi Capriotti, Antonella Ciocca, Giancarlo Colletta, Francesca Feliziani, Lorenzo D’Antonio, Paola D’Antonio, Giuseppe Ferrante, Giorgia Ferrari, Stefano Marcelli, Maurizio Mengarelli, Maria Claudia Perazzoli, Elndin Prifti, Angela Soccio, Sonia Traini.

Lista Fratelli d’Italia: Raffaele Rossi, Tiziana Stampatori, Catia Guerrieri, Aristide Clementi, Roberto Cappelli, Simona Georgiana Baciu, Maurizio Pasquali, Mihela Maria Ispas, Alessandro Corsini, Francesca Capocasa, Giuseppe Lamona, Alessia Fracassa, Pierluigi Ercole, Sabrina Proietti, Lodovico Mignini, Maria Amato.

Candidato sindaco Lorenzo Vesperini. Lista Città Futura: Fabrizio Paoloni, Emanuele Califano Lidak, Renato Muzi, Pasquale Paolini, Danilo Di Ruscio, Loredana Malavolta, Andrea Illuminati, Arnaldo Santori, Angelica Marcozzi, Margherita Tarricone, Teresa Ferrara, Eric Mascaretti, Davide Morganti, Concetta del Colle «Imma», Giovanni Del Colle, Meri Moretti medico di base.

Città Unica: Andrea Aleandri, Pierangelo Porti, Michele Sibillo, Massimo Iannuzzi, Carmen Bergamaschi, Erica Acri, Eleonora Marini, Giampiero Vesperini, Nadia Moretti, Cristiana Polini, Carlo Antonetti Lamorgese Passeri, Lorella Ruggieri, Camilla Ciarrocchi, Mauro Spinozzi, Domenico Marcelli, Massimo Mattoni.

Noi per Grottammare: Tiziana Marinucci, Stefano Mori, Romano Girardi, Sonia Paccasassi, Antonio Tondi, Massimo Menduni, Lino Domizi, Lara Facchini (giornalista), Guido D’Alessandri, Federico Filiaci, Domenico Consorti, Davide De Felice, Daniele Colleluori, Alessandra D’Elpidio, Adele De Felice, Maria Minchillo. Senso Civico: Marco Tessaro, Benedetto Labanti, Maddalena Berrettoni, Claudio Lucidi, Francesca Feliziani, Gianluigi Spaziani, Imma Ancora, Mimma Speziali, Claudia Belleggia, Sabina Neroni, Aleandro Fioroni, Daniela Di Stanislao, Carlo Perticarà, Cinzia Pasqualini, Claudio Giacinto, Dionisio Uriani.

Candidato sindaco Alessandra Manigrasso. Lista Comunità in Movimento: Cesare Balestra, Eleonora Bellaspiga, Gianfranco Brutti, Simone Cameli, Annamaria Marchetti De Carolis, Geltrude De Mattia, Simone Di Marco, Claudio Giuliani, Massimo Iobbi, Rutilia Pasqualetti, Maria Franca Roselli, Rosanna Sebastiani, Elena Russo, Roberto Spinozzi, Gian Filippo Straccia, Yasser Taha.

Candidato sindaco Alessandro Rocchi. Lista Solidarietà e Partecipazione: Alessandra Biocca, Ginevra Bosano, Samuela Castelletti, Jonathan Chiappini, Laura Ciarrocchi, Silvia Egidi, Gabriele Luzi, Antonio Malavolta, Barbara Montagna, Rossella Moscardelli, Stefano Novelli, Manolo Olivieri, Umbarto Pulcini, Martina Sciarroni, Marica Scipioni, Luigi Travaglini.

Lista Città in Movimento: Cristina Baldoni, Andrea Broglia, Rosanna Carota, Stefano Ciotti, Rosa Maria Finamore, Giovanni Finicelli, Nicolino Giannetti, Alessandro Grossi, Andrea Marchigiani, Lorenzo Piunti, Monica Pomili, Bruno Talamonti, Marco Tamburro, Serena Traini, Claudia Vagnoni, Oriana Vitarelli.

PORTO SANT’ELPIDIO

Candidato Sindaco Gian Vittorio Battilà Laboratorio Civico Blu: Simone Rosettani, Claudia Castellucci, Massimo Liberati, Alice Passamonti, Gianluca Lattanzi, Maria Vittoria Nunzi, Marcello Mandolesi, Claudia Cannone, Stefano Meroli, Francesca Testella, Stefano Giuliani, Pierluigi Taranto, Silvia Medori.

Laboratorio Civico Arancio: Pierpaolo Lattanzi, Monica Genovese, Angelo Murgese, Paolo Tofoni, Marco Romagnoli, Lorenzo Petrini, Umberto Tofoni, Marco Fioschini, Moira Vallati, Michele Massi, Romina Ciribeni, Paola Marinozzi, Rosita Risottino.

Pse senza fili: Alessandro Felicioni, Attilio Ripa, Lorenzo Pezzola, Marco Bordoni, Mirella Calvaresi, Milo Capponi, Antonio Cavallone, Mariarita Cognigni, Rosa Di Lella, Gioia Feliziani, Emiliano Marcazzan, Enrico Marota, Alessio Morganti, Rosa Giulia Penza, Erica Pollidori, Paolo Ripa.

Città e futuro: Pasquale De Angelis, Martina Balilli, Simone Belletti, Isabella Bianchini, Mauro Bracalente, Irene Chimenti, Lorenzo Cicchitti, Stefano Gennari, Vincenzo Alessandro Lippo, Vincenzo Marzialetti, Daniele Mora, Qendrim Myrteza, Mauro Pambianco, Treisy Piovicini, Samanta Principi, Mihaela Vlad.

Forza Italia: Andrea Falzetta, Simone Mancini, Ioris Verrucci, Susanna Ester Raffaella Renzi, Cristina Capparuccini, Giancarlo Pietrini, Camillo Siliquini, Bruno Maccarone, Marino Illuminati, Sonia Granatelli, Ana Isabel Bargallò Deodato, Oberdan Dolci, Alfio Brandi, Elvia Ruggeri, Giovanni Ciaffaroni, Maria Antonietta Alemanno.

Lega: Gioia Giandomenico, Rodolfo Preziotti, Italo Capparucci, Clara Corvaro, Sergine Mustapha Diagne, Roberto Mario Francesco Benzi, Norma Giuliani, Meteora Renzi, Leonardo Di Santo, Manola Morlacco, Fausto Malaspina, Antonio Cafueri, Roberto Galli, Gian Luca Marcaccio, Sandro Pasqualini, Aurora Grilli Civitas Civici: Emanuela Carrarini, Diego Marinelli, Francesco Albertini, Beatrice Barucchi, Sandro Biagioli, Cristiano Bonaiuto, Giorgio Botti, Massimiliano Mariani, Chally Monterubbiano, Mario Piscone, Katia Rapino, Michele Sdolzini.

Candidato Sindaco Massimiliano Ciarpella Porto Sant’Elpidio al Centro-civici-Udc: Rosilio Chimpanzè, Matteo Corvaro, Marika Di Donato, Gisella Ercolani, Sydhney Gasparroni, Roberto Marsili, Albertina Ottaviani, Licia Perugini, Maria Cleofe Ramadoro, Nicolino Salvati, Paolo Santoni, Samantha Sforza, Domenico Signore, Mauro Tosoni, Emanuela Vallesi, Maria Cristina Ferracuti.

Porto Sant’Elpidio sul serio: Diego Tofoni, Daniele Baldelli, Malgorzata Buldys detta Gosia, Aysen Dervishi detto Zeno, Gianmarco Dezi, Salvatore Gallo, Fabiola Marsili, Maria Chiara Mogliani, Rossella Mozzorecchia, Debora Olivieri, Francesco Rescigno, Marco Romitelli, Ramaljit Saini, Sara Scattolini, Alberto Viozzi.

Fratelli d’Italia: Giorgio Marcotulli, Andrea Balestrieri, Gioia Di Ridolfi, Devis Alesi, Maria Laura Bracalente, Maurizio Cambiotti, Alfredo Dami, Giuseppe Malcangi, Marino Mozzorecchia, Francesco Giuseppe Pacini, Paola Pandolfi, Stefano Piergentili, Anita Privitera, Maria Letizia Scotucci, Fabio Stortini, Elisa Torresi.

Il Centrodestra per Pse: Rachele Fiorini, Martina Albunia, Giulia Armellini, Besari Benedetti detto Giorgio, Alessandro Calzolari, Massimiliano Cantarini, Corina Adela Cozma, Claudio Di Lena, Ferdinando Fenni, Errico Marinucci, Ennio Orsetto, Giorgio Pazzi, Mirko Rainelli, Omar Ruggeri, Rebecca Sagripanti, Nicoletta Serafini.

Siamo Porto Sant’Elpidio: Enzo Farina, Fausto Mangiaterra, Fabio Alcida, Veronica Baleani, Alice Censi, Michele Chierchia, Gionata Ciarpella, Laura Cifani, Emanuela Costantini, Roberto Festa, Ivano Lupi, Nerico Mignani, Cinzia Natali, Roberto Paniccià, Viviana Talamonti, Paola Venanzi.

Porto Sant’Elpidio si muove: Giovanni Galeota, Cesare Paniccià, Valentino Brandizi, Pamela Burattini, Claudio Cesetti, Giampiero Di Stefano, Nicoleta Dina, Alessandra Galdi, Barbara Iacopini Di Giminiani, Irina Gennadievna Kozlova, Sara Marinangeli, Flavio Moro, Fulvia Ottolini, Alberto Papiri, Eliseo Perfetto, Stefano Romano.

Progetto Civico Pse: Marco Traini, Adamantonio Campanelli, Daniele Scotucci, Monica Salvatore, Giorgia Angelini, Francesca Ruggeri, Elvira Vesprini, Riccardo Belletti, Loretta Carpiceci, Barbara Belvederesi, Agostino Nobile, Andrea Quintabà, Paolo Tombolini, Marianna Paniccià, Edoardo Marinozzi, Giulia Cardinali.

Candidato Sindaco Paolo Petrini Paolo Petrini Sindaco: Daniele Bellesi, Emanuele Bronzi, Barbara Cervigni, Tonino Costantini, Riccardo Curtosi, Marta Maria Giulia Fabi, Ennico Mancini, Annalisa Marcucci, Paolo Mignucci, Fausto Montevidoni, Adriana Piccioni, Paola Perticarà, Silvia Quintili, Luca Silenzi, Roberto Verducci, Anna Rita Totò.

Tradizione e Futuro: Emanuela Ferracuti, Giuseppe Carlo Summa, Fausto Pepi, Nehat Gjureci, Andrea Trobbiani, Gabriele Lorenzetti, Bryan Ciarlantini, Vera Malaj, Manuel Porrari, Diana Maroni, Francesca Catini, Francesca Saveria Ciaramella, Lara Gentilucci, Sara Giulia Orlando.

Partito Democratico: Nazareno Franchellucci, Aldo Acconcia, Serena Auciello, Argene Baiocchi, Filippo Berdini, Tamara Bugiardini, Patrizia Canzonetta, Carlo Cognigni, Davide Franceschelli, Gurkirat Kaur, Mariano Langiotti, Barbara Mecozzi, Damiano Nociaro, Annalinda Pasquali, Fabio Rossano, Daniele Stacchietti.

Civico Impegno: Vitaliano Romitelli, Sergio Ciarrocca, Laura Morganti, Italo Moruzzi, Anna Fabbricini, Gidio Mucaj, Felice Perretta, Mariella Barbaresi, Chiara Rossi, Francisca Filioreanu, Lorella Squadroni, Riccardo Cannone, Carmine Saponara, Andrea Ignazi.