Elezioni comunali 2023 ad Ancona e nelle Marche: i risultati in diretta

Ancona, 15 maggio 2023 – Si sono chiuse le urne anche nei 15 Comuni delle Marche, tra questi anche il capoluogo Ancona, che da ieri erano chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Affluenza definitiva al 57,01%, in lieve calo rispetto al 58,76 della precedente tornata elettorale.

Come da programma, alle 15 è iniziato lo spoglio delle schede elettorali. Le operazioni nei seggi andranno avanti nelle prossime ore fino alla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative 2023.

Quattro i Comuni al voto con più di 15mila abitanti nei quali è possibile il ballottaggio: Ancona, Falconara Marittima (Ancona), Grottammare (Ascoli Piceno), Porto Sant'Elpidio (Fermo).

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la fatidica soglia del 50% +1 dei voti, i cittadini torneranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Il secondo turno di votazioni fissato per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Elezioni comunali ad Ancona

Chiamati alle urne anche i cittadini di Ancona, unico capoluogo di regione al voto e una delle ultime roccaforti della sinistra. La città è stata capace di rimanere tale anche nella presa della Regione da parte del centrodestra due anni fa con la vittoria di Francesco Acquaroli. Sei i candidati per il ruolo di primo cittadino ma si prospetta un testa a testa tra l’assessore uscente della giunta di centrosinistra Ida Simonella e il candidato della coalizione di centrodestra Daniele Silvetti.

La sinistra non è riuscita a trovare un accordo sulle candidature e così si è presentata alle elezioni divisa. Tre i candidati che provengono dalla stessa area politica: oltre a Ida Simonella, Francesco Rubini in lizza come candidato sindaco con il suo movimento ‘Altra Idea di Città’ e Roberto Rubegni della lista ‘Europa Verde’. Il Movimento Cinque Stelle, invece, ha scelto Enrico Sparapani, mentre il sesto candidato rappresenta una assoluta novità nella politica anconetana. Si tratta di Marco Battino, 22 anni della lista ‘Ripartiamo dai giovani’ formata da soli under 30. Per la prima volta nella storia di Ancona le chiavi della città potrebbero essere affidate al centrodestra.

Elezioni ad Ancona: i risultati in diretta

Elezioni a Falconara

Quattro candidati sindaco in corsa a Falconara,: Marco Baldassini, sostenuto dalle tre liste Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima, Riformisti per Falconara; Annavittoria Banzi, sostenuta dalle quattro liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; Anna Grasso, sostenuta dalla lista Falconara Libertas; Stefania Signorini sostenuta dalle quattro liste Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028.

Elezioni a Grottammare

Il candidato sindaco del centro destra, Marco Sprecacè, sarà appoggiato da tre liste: "Grottammare C’è", "Lega - Forza Italia" e "Fratelli d’Italia". Alessandro Rocchi è sostenuto da due liste: "Solidarietà e Partecipazione" e "Città in Movimento"; Lorenzo Vesperini è sostenuto da 4 liste: "Città Futura", "Città Unica", "Noi per Grottammare" e "Senso Civico". Alessandra Manigrasso è sostenuta dalla lista "Comunità in Movimento"

Elezioni a Porto Sant’Elpidio

I candidati a sindaco sono tre: Gian Vittorio Battilà (sostenuto dalle liste "Laboratorio Civico Blu”, “Laboratorio Civico Arancio”, “Pse senza fili”, “Città e futuro”, “Forza Italia” e “Lega”); Massimiliano Ciarpella (sostenuto dalle liste “Porto Sant’Elpidio al Centro-civici-Udc”, “Porto Sant’Elpidio sul serio”, “Fratelli d’Italia”, “il Centrodestra per Pse”, “Siamo Porto Sant’Elpidio”, “Porto Sant’Elpidio si muove” e “Progetto Civico Pse”); Paolo Petrini (sostenuto dalle liste “Paolo Petrini Sindaco”, “Tradizione e Futuro”, “Partito Democratico” e “Civico Impegno”).

Elezioni comunali 2023 nelle Marche: tutti i risultati in tempo reale

Negli altri 11 Comuni ci sarà un unico turno e il vincitore si conoscerà già nelle prossime ore.

In provincia di Ancona erano quattro i Comuni, con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, in cui si è votato: Chiaravalle, Maiolati Spontini, Morro d’Alba e Ostra Vetere.

In provincia di Ascoli Piceno, oltre a Grottammare, al voto a Castel di Lama e Ripatransone.

A Fermo, oltre alla già citata Porto Sant’Elpidio, si è votato anche a Altidona e Montegiorgio.

Nel territorio di Macerata tornata elettorale a Gagliole, Penna San Giovanni e San Ginesio.

La provincia di Pesaro Urbino era l’unica marchigiana a non avere nessun Comune impegnato al voto in questa tornata di elezioni amministrative.