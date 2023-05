Elezioni comunali oggi Ancona e Marche: dati e affluenza in diretta

Ancona, 14 maggio 2023 – Elezioni comunali: si sono aperte oggi le urne nelle Marche. Quindici i Comuni in cui i cittadini vanno a votare per decidere il nuovo sindaco.

L’apertura dei seggi è dalle 7 alle 23 per oggi, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 15 per domani, lunedì 15 maggio.

Affluenza, dati e orario

Alle 12 di oggi verranno comunicati i primi dati sull’affluenza. Poi alle 19 e alle 23 si potrà avere un quadro più definito del numero dei votanti. Si potrà votare fino alle 15 di lunedì 15 maggio, poi partirà lo scrutinio. Il dato definitivo dell’affluenza sarà reso noto dopo le 15 di lunedì 15 maggio.

Ancona è l'unico capoluogo di regione d'Italia che rinnoverà sindaco e Consiglio comunale. Lì e nei tre Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, quindi Falconara Marittima (provincia di Ancona), Grottammare (Ascoli Piceno), Porto Sant'Elpidio (Fermo) è previsto il sistema maggioritario a doppio turno. Per questo, nel caso in cui non ci sia un candidato vincitore, si andrà al ballottaggio nelle giornate del 28 e 29 maggio, per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno, viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Tre sono le possibilità di voto:

Si può tracciare un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato.

Si può tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando allo stesso tempo un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto ‘ voto disgiunto ’.

’. Si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate.

Ogni elettore può anche esprimere, nelle righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso si scrivano due preferenze, le stesse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Nei Comuni con un numero di abitanti inferiore a 15mila, invece, verrà eletto il candidato che otterrà più voti. L'elettore potrà votare per un candidato sindaco; o votare per una lista. In entrambi casi il voto verrà esteso al candidato sindaco e alla lista di candidati consiglieri.

Ecco i Comuni delle Marche con meno di 15mila abitanti che scelgono il sindaco in questa tornata elettorale: Chiaravalle, Maiolati Spontini, Morro D’Alba e Ostra Vetere in provincia di Ancona; San Ginesio, Penna San Giovanni e Gagliole in provincia di Macerata; Montegiorgio e Altidona in provincia di Fermo; Castel di Lama e Ripatransone in provincia di Ascoli Piceno.

Leggi anche: Guida al voto nelle Marche / Dove si vota nelle Marche

Documenti necessari per il voto

L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Sul sito del Ministero dell’Interno ci sono inoltre tutte le FAQ (domande e risposte) per altre eventuali informazioni.