Elezioni Marche, chi sono i candidati di Fratelli d’Italia ad Ancona

Ancona, 25 agosto 2025 – E’ stata presentata la lista dei nove candidati di Fratelli d'Italia della provincia di Ancona per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre: il governatore uscente Francesco Acquaroli, espressione del partito e fedelissimo di Giorgia Meloni, punterà al bis, nella sfida in particolare con Matteo Ricci, europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro.

"Obiettivo guadagnare tre seggi" nell'Assemblea legislativa, sottolinea il coordinatore provinciale ed eurodeputato di Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli, ex capogruppo del partito in Consiglio regionale.

I candidati per la provincia di Ancona di Fratelli d'Italia sono: i consiglieri regionali uscenti Marco Ausili, 36 anni, e Mirella Battistoni, 60 anni; l'assessore regionale uscente al Bilancio, Goffredo Brandoni, 72 anni; il candidato indipendente e componente del consiglio di amministrazione dell'Aeroporto delle Marche, Giacomo Bugaro, 56 anni; l'avvocato senigalliese Corrado Canafoglia, 58 anni; il consigliere comunale a Castelplanio (Ancona), Simone Cola, 66 anni; la consigliera comunale ad Ancona, Angelica Lupacchini, 32 anni; la consigliera provinciale Milva Magnani, 64 anni e l'imprenditrice Sirena Rosciani, 67 anni.