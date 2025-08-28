Elezioni Marche, primo round elettorale: Acquaroli e Ricci a confronto. Com’è andata

Ancona, 28 agosto 2025 – Dalla Zes all'Atim (difesa da Acquaroli, osteggiata da Ricci) per arrivare al tema dei temi, la sanità. Alcuni degli argomenti discussi nel primo faccia a faccia pubblico tra l'uscente governatore di centrodestra Francesco Acquaroli e lo sfidante di centrosinistra Matteo Ricci nel pomeriggio odierno, ad Ancona, chiamati a raccolta dalla Uil, in occasione dell’assemblea regionale.

Primo confronto elettorale tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci (foto Antic)

L’incontro inizia all’insegna del fair play. Prima di iniziare il dibattito, i due candidati si sono scambiati una cordiale stretta di mano, accompagnata da sorrisi. Un gesto che ha fatto pensare alle intenzioni di entrambi di mantenere il confronto su un piano di reciproco rispetto.

E infatti per due ore i candidati presidenti alle prossime Regionali del 28 e del 29 settembre hanno risposto alle domande dei rappresentanti del sindacato, in un confronto che ha viaggiato soprattutto sui binari della compostezza, nonostante non siano mancati affondi (di Ricci) cui sono seguite le repliche (di Acquaroli).

La Zona economica speciale, ad esempio, è stata definita "Zona elettorale speciale" dall'eurodeputato Pd, secondo il quale "è piena di finzione" alludendo anche al fatto che "non è un decreto legge, non entra immediatamente in vigore e non c'è un euro". Qualche minuto dopo, invece, l'esponente di Fratelli d'Italia ha chiarito che "la Zes unica è già finanziata" illustrandone in precedenza i provvedimenti di "un percorso importante" e che "e quando sarà approvata, auspicabilmente in autunno, darà delle opportunità agli imprenditori, i cui problemi principali sono la burocrazia e la necessità di semplificazione". La lunga corsa verso Palazzo Raffaello è scattata.