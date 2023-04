“Quale uomo non ha amato un’infermiera?”, bufera sull’assessore Saltamartini

Ancona, 23 aprile 2023 – Bufera sull’assessore alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini per la frase ‘quale uomo non ha amato un'infermiera?’ pronunciata durante un convegno dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Ancona.

“Quella dichiarazione non ha fatto ridere nessuno. Si tratta di uno dei peggiori stereotipi sessisti”, è l’affondo della deputata Pd Irene Manzi, componente della segreteria nazionale dem.

"Si rimane sempre più basiti di fronte alle uscite di alcuni componenti della giunta Acquaroli. Per l'ennesima volta l'assessore Saltamartini pronuncia frasi di pessimo gusto intrise di sessismo, mettendo in imbarazzo la platea che lo ascolta”, continua.

"Si tratta di uno dei peggiori stereotipi sessisti; - conclude Manzi - pronunciando quella frase non solo si dimostra di non aver alcun rispetto per le donne, ma anche di non capire l'importanza del ruolo istituzionale che si ricopre e l'importanza del compito svolto dal personale infermieristico nel sistema sanitario. Con un colpo solo riesce ad offendere e a sminuire”.