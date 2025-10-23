Giunta Marche, vertice fiume a Roma: il Carroccio alza la posta. E la fumata è (ancora) grigia

Ancona, 23 ottobre 2025 – Non c’è ancora un accordo definitivo, ma da più parti assicurano – edulcorando – che è solo questione di ore, anche perché il tempo comincia a stringere. A tre settimane dalla (stra)vittoria alle regionali nelle Marche servirà un ulteriore supplemento di trattive nel centrodestra di governo per trovare la quadra sull’esecutivo bis (extralarge) di Francesco Acquaroli dopo una maratona di incontri da Ancona fino alle segreterie romane degli azionisti di maggioranza della coalizione – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – e dopo il vertice fiume di ieri pomeriggio, nella Capitale, che avrebbe dovuto sciogliere gli ultimi nodi prima del disco verde. Al tavolo con il governatore Acquaroli i maggiorenti delle Marche – dalla senatrice Elena Leonardi (FdI) al forzista Francesco Battistoni (Fi) –, ma anche pesi massimi di governo e maggioranza, ad esempio il ministro Lollobrigida e Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI, o per la Lega Andrea Crippa, vice di Salvini, con la deputata ascolana Giorgia Latini. Ma ieri sera la fumata è stata (ancora) grigia e oggi le parti dovranno rivedersi per provare a chiudere la partita una volta per tutte.

Francesco Acquaroli, riconfermato presidente delle Marche

Il derby nella lega

Il busillis sul quale s’è incagliata la composizione del sestetto – che nella primavera del 2026 diventerà un ottetto – è (quasi) tutto nel derby tra le file del Carroccio, con tre pretendenti (Enrico Rossi, Renzo Marinelli e Andrea Maria Antonini) per due posti e un’opa lanciata sulle deleghe di carattere economico, sull’assessorato bis e anche sulla vicepresidenza del Consiglio regionale. Insomma, la Lega ha alzato la posta. E come a volte accade nei ’conclavi’ politici, chi entra Papa esce cardinale, o quasi. All’esito – interlocutorio – del faccia a faccia, nel mutevole borsino leghista salgono le quotazioni del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, fedelissimo del deputato fanese Mirco Carloni, che pare destinato a entrare per primo in giunta bruciando al fotofinish il maceratese Renzo Marinelli, già capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale, un profilo ottimale per misura, esperienza e pragmatismo, a giudizio del governatore Acquaroli. Che lo vuole in squadra a tutti i costi e probabilmente lo nominerà sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, affindandogli il bilancio – delega che il presidente potrebbe tenere inizialmente per sé insieme ad altro, forse l’agricoltura – in attesa di cooptarlo nell’esecutivo allargato a otto assessori.

Il nodo delle deleghe

E fin qui potrebbe anche filare, al netto delle legittime aspettative (e delusioni) di ognuno. Il problema, semmai, si pone per le deleghe, rispetto alle quali non c’è ancora uniformità di vedute, per dirla in modo felpato. Per Rossi la Lega ha chiesto le attività produttive, dopo aver mollato sull’agricoltura, ma dalle parti di FdI (seppur come indipendente) in pole c’era già l’anconetano Giacomo Bugaro, il Mr Wolf (risolvo problemi) di Acquaroli. Una soluzione di compromesso? Lo ’spacchettamento’ dell’assessorato: vada pure per le attività produttive alla Lega, ma Bugaro si tiene la Zes con porto, aeroporto e interporto. Ma per ora è una suggestione.

L’effetto domino

Le richieste della Lega hanno scatenato rivendicazioni a catena da parte degli alleati. Sulla vicepresidenza del Consiglio regionale, ad esempio, non ci sarebbe ancora l’accordo: il Carroccio vorrebbe l’ex assessore Andrea Maria Antonini, ma negli equilibri della coalizione quel ruolo è stato rivendicato anche da Giacomo Rossi dei Civici Marche e FdI vorrebbe accontentarlo. Idem per Forza Italia, che non farà il bis in giunta. Ma oltre al presidente del Consiglio regionale (Gianluca Pasqui) e a un assessore (Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati Spontini, deleghe a istruzione, lavoro, forse anche urbanistica e rifiuti), il secondo partito della coalizione dovrebbe avere un incarico di peso tra agenzie e partecipate, e chissà che non si tratti della Svem o della presidenza del (futuribile) cda dell’Atim.

Gli inossidabili

A questo punto per il civico Paolo Calcinaro (Marchigiani per Acquaroli) è prenotata la sanità e in quota FdI la squadra è pronta da tempo: oltre a Bugaro, l’assessore uscente Francesco Baldelli (infrastrutture, edilizia sanitaria e forse anche il turismo) e l’ascolana Francesca Pantaloni (cultura e dintorni), mentre nella giunta a otto subentrerà la tolentinate Silvia Luconi con deleghe ancora difficilmente decifrabili, anche perché dalle parti della maggioranza c’è la rigorosa consegna del silenzio. Sarà oggi il giorno giusto?