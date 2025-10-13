Giunta Marche, la settimana decisiva: nomi e deleghe al rush finale

Ancona,14 ottobre 2025 – La deadline è quasi una certezza e rimbalza da giorni sulle frequenze di Radio Palazzo: entro la fine della settimana si dovrebbe chiudere sulla giunta bis, secondo la road map dettata dal governatore Acquaroli già all’indomani del voto. Lo schema iniziale a sei 3-1-1-1 (tre assessori a Fratelli d’Italia, gli altri tre equamente distribuiti tra ’I Marchigiani per Acquaroli’, Forza Italia e Lega) è ritenuto il più equilibrato e congeniale a funzionalità e collegialità dell’esecutivo, rispettando al contempo le proporzioni del risultato restituito dalle urne.

Francesco Acquaroli continuerà a guidare la Regione Marche fino al 2030

E su questo non ci piove. Men che meno, a quanto pare, sugli ’inossidabili’ tre del partito di maggioranza relativa, FdI: l’indipendente Giacomo Bugaro, Francesco Baldelli (sarebbe l’unico assessore confermato della giunta uscente), l’ascolana Francesca Pantaloni. A tutti e tre Acquaroli potrebbe assegnare deleghe strategiche nell’economia della giunta bis: per Bugaro – tra gli uomini di fiducia del governatore, nel cda dell’aeroporto Sanzio e nel comitato tecnico del porto di Ancona – sembrano cuciti su misura aeroporto, porto, interporto e sviluppo economico; per Pantaloni, al debutto a Palazzo Raffaello, c’è anche l’ipotesi dell’agricoltura, mentre Baldelli potrebbe aggiungere una delega pesante, come il turismo, al grande lavoro da riprendere nel campo di infrastrutture ed edilizia sanitaria, ancora ’spacchettata’ dalla sanità vera e propria.

E qui entra in campo il jolly Paolo Calcinaro, civico, mister preferenze, uomo a tutto campo: ecco, proprio a lui potrebbe andare la sanità, anche se resta ancora bene in campo l’opzione Bugaro. In questo caso, lo sviluppo economico toccherebbe al sindaco di Fermo. Per il sindaco di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli (Fi), ci sarebbero invece cultura, istruzione, lavoro (e in Consiglio si farebbe posto all’ex assessora Chiara Biondi), mentre in casa Lega continuano a salire le quotazioni del maceratese Renzo Marinelli, il più votato del Carroccio, imprenditore, che potrebbe occuparsi di bilancio dopo cinque anni da presidente della commissione affari istituzionali. Il suo è ritenuto un profilo ottimale per la misura e il pragmatismo – e in Consiglio lascerebbe il posto all’ex assessore Saltamartini –, ma sullo sfondo restano sempre Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, e l’ascolano Andrea Maria Antonini, assessore uscente.

Il forzista Gianluca Pasqui si avvia verso la presidenza del Consiglio regionale, per il ruolo di vice ballano due nomi di FdI: l’anconetano Marco Ausili o il fermano Andrea Putzu, che potrebbe anche fare il capogruppo. Per Rossi e Silvia Luconi (FdI), tuttavia, le porte della giunta potrebbero aprirsi nel secondo tempo, col passaggio dell’esecutivo a otto assessori, non appena sarà recepita la nuova legge con una modifica dello Statuto. Fin qui i pronostici di giornata, ma guai a dare troppo per scontato. Dietro l’angolo c’è sempre il Clamoroso al Cibali!