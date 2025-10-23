La Lega pretende, Acquaroli frena. Gelo su deleghe e sottosegretario nelle Marche

Pesaro, 24 ottobre 2025 – In principio furono i nomi, poi vennero le deleghe. Da due giorni tra Fratelli d’Italia e Lega va in onda un braccio di ferro che sta pericolosamente lambendo i limiti dell’incidente rilevante, mercoledì nel faccia a faccia a muso duro nella capitale – chiuso dopo una maratona di quasi sei ore senza un accordo, ma se non altro con la speranza di trovarlo –, ieri su linee telefoniche Ancona-Roma (e viceversa) bollenti, manco fossero i centralini della Nasa. Ecco, in mezzo nella vulgata politica c’è la ‘mitologica’ delega all’agricoltura (o in subordine le attività produttive), che sulla formazione della giunta bis di Francesco Acquaroli ormai pesa quasi come lo scoglio di Sisifo, una faticaccia che non finisce mai. Ma sullo sfondo delle schermaglie di superficie il nuovo casus belli emerso nel corso del vertice di Roma investe una posizione ’satellite’ rispetto all’esecutivo, quella del sottosegretario, che al summit capitolino il governatore e il partito di maggioranza relativa hanno avocato a sé nella convinzione di aver già concesso non poco agli alleati leghisti, due assessori – uno nella giunta a sei, l’altro nel secondo tempo –, rischiando peraltro di alimentare una pericolosa (e bulimica) spirale di rivendicazioni da parte di tutti gli altri partiti della coalizione. E così per una sorta di effetto domino anche la delega all’agricoltura è tornata sulla giostra con tutto il resto. La rivendica la Lega da Salvini in giù per il debutto nell’esecutivo regionale del sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, impalmato dal deputato fanese Mirco Carloni, che dell’agricoltura presiede la commissione alla Camera, ma ora tornano a galla resistenze da FdI e (pare) anche dal governatore, che peraltro in nome del compromesso politico sarebbe anche stato disposto a ‘digerire’ il sorpasso al fotofinish di Rossi sul prediletto Renzo Marinelli, già capogruppo del Carroccio, al quale invece Acquaroli avrebbe ben volentieri affidato i conti e la cassaforte della Regione, cioè la delega al bilancio.

Quindi, agricoltura congelata (per ora), figurarsi le attività produttive, cuore (e cassa) della delega cucita addosso da Acquaroli al fedelissimo Giacomo Bugaro con Zes, porto, aeroporto, interporto, trasporti. E non è finita: un altro stop FdI l’ha già opposto all’Opa del Carroccio sulla vicepresidenza del Consiglio regionale. In questo caso la precedenza è stata data a Giacomo Rossi dei Civici Marche, costola della coalizione che ha contribuito a puntellare la (stra)vittoria del centrodestra, così come l’Udc di Luca Marconi (che avrà la presidenza di una commissione) e Noi Moderati, seppur fuori dal Consiglio per effetto della soglia di sbarramento al 3%.

Chi naviga da tempo immemore i perigliosi mari della politica è pronto a scommettere la carriera che pur nella tempesta un approdo alla fine le trattative lo troveranno. Meglio prima che poi, però. Il tempo è quasi scaduto e presentarsi al Consiglio d’esordio della dodicesima legislatura senza le idee chiare sarebbe una sciagurata eventualità a cui nessuno vuole neanche pensare. L’imperativo è chiudere, dunque, ma (almeno per ora) non a tutti i costi.