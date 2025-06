Liste Pd alle elezioni regionali nelle Marche, tutti i nomi

Ancona, 28 giugno 2025 - L'Assemblea Regionale del Partito Democratico delle Marche ha approvato le liste del Partito nelle cinque Province per le prossime elezioni regionali che si svolgeranno in autunno (la data ancora non c’è). Capoliste cinque donne. A Fermo c'è l'ex assessore regionale Fabrizio Cesetti, che correrà per un terzo mandato in Consiglio. Sempre in tema di eventuale terzo mandato, non ci saranno Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora, entrambi dell'Anconetano.

Ai due, che l’europarlamentare Matteo Ricci – candidato del centrosinistra a presidente di Regione – avrebbe voluto fortemente della partita (pensiero opposto a quello della segreteria, contraria al tris), è stato proposto di fare i capilista nella lista del presidente, pur senza lasciare i dem.

Ecco tutti i nomi.

Pesaro Urbino

1. Vitri Micaela (capolista)

2. Cecarini Luisa

3. Minardi Renato Claudio

4. Morani Alessia

5. Piccini Alessandro

6. Scaramucci Federico

7. Vimini Daniele

Ancona

1. Bomprezzi Chantal (capolista)

2. Braconi Thomas

3. Brisighelli Michele

4. Mancinelli Valeria

5. Mangialardi Maurizio

6. Marguccio Emanuela

7. Paladini Paolo

8. Pugnaloni Simone

9. Varani Lorena

Macerata

1. Maccari Clara (capolista)

2. Carancini Romano

3. Catena Leonardo

4. Galiè Simona

5. Iezzi Lidia

6. Marinelli Andrea

Fermo

1. Croce Chiara (capolista)

2. Cola Luisanna

3. Cesetti Fabrizio

4. Loira Nicola

Ascoli Piceno

1. Diomede Fabiola (capolista)

2. Ameli Francesco

3. Piergallini Enrico

4. Sorge Margherita

Bomprezzi: “Squadra forte, plurale, rappresentativa”

“Oggi abbiamo più di un motivo di essere orgogliosi di far parte del Partito Democratico delle Marche - afferma la segretaria regionale Chantal Bomprezzi. Abbiamo unito il Partito dopo anni difficili e due commissariamenti, scelto insieme un candidato autorevole, costruito un'alleanza ampia, rappresentativa di tutto il centro-sinistra, e un programma condiviso. Oggi abbiamo approvato un altro tassello decisivo: la nostra squadra”.

"La squadra è il cuore di un progetto politico - prosegue - e oggi presentiamo una proposta guidata da cinque capolista donne, forte, plurale, rappresentativa, che nasce dal confronto democratico con i territori e rispecchia il giusto mix tra esperienza, rinnovamento, attenzione per le varie anime che compongono il nostro Partito e per le zone più fragili della nostra regione”.

L’11 luglio manifestazione ad Ancona con il candidato Ricci

Bomprezzi ha poi "invitato a partecipare alla manifestazione pubblica dell'Alleanza del Cambiamento, in programma venerdì 11 luglio, alle ore 20.30 in Piazza del Papa ad Ancona, insieme al candidato presidente Matteo Ricci. Questa mattina si è infatti costituita ufficialmente la coalizione che sosterrà l'europarlamentare, dopo la firma del programma da parte di 19 forze politiche e civiche rappresentative di tutto il centro-sinistra marchigiano”.

"Firmare insieme il nostro programma è stata una grande emozione - ammette la Segretaria. Questo progetto di cambiamento nasce da lontano, dalla sala riunioni del Pd Marche, ed è cresciuto con metodo, coinvolgimento, passione e serietà. Un percorso fatto di confronto, ascolto, competenza, in un clima sempre propositivo”.

"Al centro del programma - ribadisce il Pd Marche - Sanità e Aree interne. Attenzione al lavoro e all'impresa, alla cultura, alla bellezza, alla qualità della vita, all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, alle infrastrutture, alla sicurezza e ai diritti». «Il nostro - conclude Bomprezzi - è un progetto di cambiamento, di qualità, concreto, trasversale, che parte da una constatazione: le Marche sono ferme, a crescita zero. Non possiamo più permettercelo. Questa regione merita di più. Serve un cambio di Marche”.