Il nuovo parlamentino delle Marche: chi sono i 30 consiglieri (con le new entry)

Ancona, 25 ottobre 2025 – Francesco Acquaroli ha firmato il primo provvedimento da neo eletto presidente della Regione Marche col quale ha indicato i nomi dei nuovi assessori. Ha insomma reso nota la nuova squadra e l’assetto delle competenze dichiarando che la fase inaugurale dell'esecutivo partirà con sei assessori per poi passare ad otto, in attuazione della recente legge regionale che consente un ampliamento della giunta fino a otto componenti.

"Abbiamo costruito una squadra giovane, competente e motivata - è stato il suo commento - . Una squadra che dovrà dare continuità a un lavoro già impostato e che da oggi dovrà affrontare le sfide future”. Annunciati i nuovi assessori (Tiziano Consoli, Francesco Baldelli, Enrico Rossi, Giacomo Bugaro, Francesca Pantaloni e Paolo Calcinaro) e il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale che sarà Silvia Luconi, ecco ridisegnato il nuovo parlamentino presente nel primo Consiglio regionale delle Marche convocato per lunedì 27 ottobre alle 10.

Fratelli d’Italia

Nicola Baiocchi (Pesaro e Urbino);

Nicola Barbieri (Pesaro e Urbino);

Marco Ausili (Ancona);

Mirella Battistoni (Ancona);

Corrado Canafoglia (Ancona);

Silvia Luconi (Macerata);

Pierpaolo Borroni (Macerata);

Andrea Putzu (Fermo);

Andrea Assenti (Ascoli Piceno);

Andrea Cardilli (Ascoli Piceno).

Forza Italia

Chiara Biondi (Ancona);

Gianluca Pasqui (Macerata);

Jessica Marcozzi (Fermo).

Lega

Nicolò Pierini (Pesaro e Urbino);

Renzo Marinelli (Macerata);

Andrea Maria Antonini (Ascoli Piceno).

I Marchigiani per Acquaroli

Milena Sebastiani (Fermo)

Civici Marche

Giacomo Rossi (Pesaro e Urbino).

Udc

Luca Marconi (Macerata)

Pd

Micaela Vitri (Pesaro e Urbino);

Valeria Mancinelli (Ancona);

Maurizio Mangialardi (Ancona);

Leonardo Catena (Macerata);

Fabrizio Cesetti (Fermo);

Enrico Piergallini (Ascoli Piceno).

Matteo Ricci Presidente

Massimo Seri (Pesaro e Urbino);

Antonio Mastrovincenzo (Ancona).

Movimento Cinque Stelle

Marta Carmela Raimonda Ruggeri (Pesaro e Urbino)

Avs

Andrea Nobili (Ancona)

Progetto Marche Vive

Michele Caporossi (Ancona)