Marche, chi sono i nuovi sindaci eletti al ballottaggio? Quando i risultati

Ancona, 23 giugno 2024 – Si sta per concludere la prima giornata di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative nelle Marche. Sono quasi 56mila gli elettori suddivisi nei tre Comuni chiamati alle urne.. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 odierne e anche domani.

Clicca qui per seguire i dati dell’affluenza in diretta

Quando lo spoglio

Domani, lunedì 24 giugno, si voterà soltanto mezza giornata. E ovvero dalle 7 alle 23. Subito dopo partiranno le operazioni di scrutinio per decretare gli ultimi tre sindaci mancanti all'appello in regione.

Già a metà pomeriggio si potrebbe delineare un quadro più chiaro, per poi procedere con le proclamazioni delle fasce tricolore.

Una sfida decisamente polarizzata, nelle Marche, tra centrodestra e centrosinistra.

Ad Osimo, nell'ordine in cui si sono classificati al primo turno, il duello è tra Michela Glorio (csx) e Francesco Pirani (cdx), che si è apparentato con Sandro Antonelli; ad Urbino si propone invece il confronto tra il sindaco uscente Maurizio Gambini (cdx) e Federico Scaramucci (csx), che si è apparentato con Maria Francesca Crespini; ed infine a Recanati il testa a testa vede Emanuele Pepa (cdx) contro il sindaco uscente Antonio Bravi (csx), che si è apparentato con Francesco Fiordomo.

Come si vota

Possono partecipare al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza. È necessario presentarsi al seggio muniti di documento di identità valido e tessera elettorale.

In caso di smarrimento della tessera, è possibile richiederne il duplicato presso l'ufficio elettorale del proprio Comune che, durante le due giornate di voto, osserverà orari speciali di apertura. Potranno votare anche gli elettori che non hanno partecipato al voto nel primo turno.

Per votare, gli elettori potranno esprimere la loro preferenza con una “X” sul nome del candidato prescelto. Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scelta da effettuare è esclusivamente tra i due candidati sindaco e non per le liste (scelta già effettuata al primo turno). La scheda che presenterà, dunque, un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l'altro candidato sarà considerata nulla.