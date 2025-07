Marche verso il voto. Mancini si schiera: "Io tifo Acquaroli"

Roberto Mancini pennella l’endorsement (quasi perfetto) per Francesco Acquaroli, e siamo solo al primo tempo della campagna per le regionali d’autunno. Il governatore di FdI incassa e scatta su Sanremo ("cercheremo di fare qualsiasi cosa perché le Marche possano diventare il nuovo palcoscenico del festival"), ma lo sfidante dem Matteo Ricci dribbla il cambiamento climatico con guizzo da fantasista: "Pianteremo un milione e mezzo di alberi, uno per ogni marchigiano, perché abbiamo bisogno dell’ombra". Quasi meglio del taca la bala! ("attacca il pallone!"), il grido di guerra del mago Herrera.

Fischio d’inizio. L’assist del Mancio – jesino, già testimonial d’oro della Regione da ct azzurro, ma anche dell’Arabia – rimbalza dalle pagine del Foglio, e a giudicare dalle reazioni, nel centrosinistra non devono aver preso troppo bene l’invasione di campo. "Acquaroli ha fatto un gran lavoro nelle Marche, ha governato non bene, ma benissimo, e io spero proprio che rivinca – va giù dritto Mancini, tanto per non lasciare neanche mezzo centimetro alla diplomazia –. Lo sostengo per tutto quello che ha fatto nella mia regione, tantissimo, lo scelgo sulla base del suo lavoro. E poi lo sostengo perché è una persona perbene, anzi perbenissimo. Al di là della politica, considero questo. E spero che resti lui. Lo merita". Ecco, sarà pure il Mancio europeo, ma dall’altra parte non è che ci stiano a non toccare proprio palla. Ricci non raccoglie, ma salta su Maurizio Mangialardi – consigliere regionale Pd, candidato del centrosinistra sconfitto nel 2020 – e non va di fioretto. "Tra 2021 e 2025 la giunta Acquaroli ha dato quasi un milione a Mancini per fare da testimonial alla regione. E abbiamo continuato a pagarlo anche da allenatore dell’Arabia perché avrebbe dovuto portare turismo arabo. L’effetto è stato dirompente: nel 2024 i turisti arabi sono stati così pochi da non essere neanche contabilizzati nei dati dell’osservatorio del turismo. Se l’effetto del testimonial è questo, fossi in Acquaroli inizierei a preoccuparmi". Con permesso, Mancio. Ma guai a rubare la scena ai candidati, che intanto si rincorrono a colpi di dichiarazioni e post social come se non ci fosse un domani. Così Acquaroli accarezza le corde del sentimento nazionalpopolare. Sanremo itinerante a Senigallia? "Non solo siamo disponibili, ma cercheremo di fare qualsiasi cosa". E Ricci dichiara guerra al cambiamento climatico strizzando l’occhio agli ambientalisti con la solenne promessa: "Nei prossimi anni pianteremo un albero per ogni marchigiano, 1,5 milioni. Dobbiamo farlo per combattere il riscaldamento globale, e attraverso l’ombra ridurre di due gradi la temperatura delle città".

E siamo solo al primo tempo.