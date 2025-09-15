Mattarella e Meloni nelle Marche: tutti i big in regione mercoledì 17 settembre

La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Marche
PoliticaMattarella e Meloni nelle Marche: tutti i big in regione mercoledì 17 settembre
15 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Politica
Il presidente della Repubblica alle 16 a Fabriano per celebrare la nascita di Francesco Merloni. La premier e mezzo governo per Acquaroli ad Ancona, Schlein e Bonaccini a Pesaro per Ricci

Elly Shlein (Pd) a sinistra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al centro e a destra la premier Giorgia Meloni

Ancona, 15 settembre 2025 – Tutte le strade portano non a Roma, ma nelle Marche tanto sono affollate quelle che conducono nella regione in cui si stanno vivendo gli ultimi, intensi, frenetici, giorni di campagna elettorale in vista del voto del 28 e 29 settembre. Sono arrivati e stanno continuamente arrivando europarlamentari, parlamentari, ministri attuali ed ex, viceministri attuali ed ex, a sostegno dei candidati a presidente della Regione e dei candidati consiglieri. Tuttavia, la giornata clou sarà quella di mercoledì 17 quando le Marche diventeranno sorta di hub della politica nazionale.

Intanto, avranno l’onore di accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che sarà presente ad Albacina, frazione di Fabriano, per la cerimonia commemorativa del centenario della nascita di Francesco Merloni (alle ore 16). Presenzierà a quella commemorazione anche la presidente del consiglio, Giorgia Meloni che, però, poi proseguirà la visita nelle Marche raggiungendo Ancona.

Sarà alle 18, in piazza Roma, insieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, per ribadire il sostegno all’amico Francesco Acquaroli. Ma sul palco dell’ennesima convention a favore del presidente uscente della Regione Marche, ci saranno anche Maurizio Lupi (Noi Moderati) e Antonio De Poli (Udc), insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra. A fare da controcanto alla piazza anconetana, sempre mercoledì ma in Piazza della Libertà, a Pesaro, alle ore 18,30, altra manifestazione elettorale stavolta a favore del candidato a presidente della Regione, sostenuto dal campo largo, Matteo Ricci: a sostenerlo tornano la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein e l’autodeputato dem, Stefano Bonaccini.  

