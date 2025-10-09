Marche, il risiko della nuova giunta: Acquaroli detta la road map, c’è l’asse Bugaro-Calcinaro

Ancona, 9 ottobre 2025 – La riconferma a Palazzo Raffaello è arrivata e anche oltre le più rosee aspettative. Adesso è già tempo di procedere con la composizione dell’esecutivo regionale che dovrà accompagnare il presidente Francesco Acquaroli nei prossimi cinque anni di governo. Ma è uno step che, stando agli spifferi al sesto piano della Regione, sarà messo a terra senza correre e con le dovute cautele e rassicurazioni. Il governatore non vuole sbagliare nella composizione della giunta e soprattutto cerca politici o tecnici che siano già pronti ad affrontare un lavoro gravoso. Non solo. L’input è di circondarsi di assessori che abbiano come unico obiettivo quello di sostenere l’attività amministrativa e progettuale per fare crescere le Marche, senza pensare all’ipotesi di candidature post Acquaroli tra cinque anni.

In qualche modo, il presidente si sente con le mani più libere rispetto a cinque anni fa e anche forte di una maggiore esperienza da mettere sul tavolo nella composizione dell’esecutivo. Nulla di deciso, quindi, in attesa dei confronti soprattutto con gli alleati di Forza Italia e Lega, che dovranno fare le loro proposte in questi giorni. Quanto al partito del presidente, Fratelli d’Italia, le interlocuzioni sono già iniziate.

L’obiettivo è di arrivare nel fine settimana con una rosa di proposte sulle quali Acquaroli potrà dire la sua. Da lunedì si entrerà nel vivo: sarà la settimana decisiva per chiudere il cerchio e per arrivare poi alla nomina degli assessori, che dovranno presentarsi in Consiglio regionale con il presidente il 27 ottobre. Questi sono in qualche modo i tempi e le regole che Acquaroli sembra voler mettere sul piatto, non senza dimenticare le performance in termini di voti ottenuti da alcuni dei candidati, che hanno fatto gridare all’exploit.

Dalle prime indicazioni sembra che il presidente possa avere almeno due tasselli già definiti rispetto alle sei caselle che compongono la giunta regionale. Ci riferiamo a Giacomo Bugaro, eletto nelle file di FdI come indipendente (è uno storico rappresentante di Forza Italia) e che riempirebbe il vuoto lasciato nella precedente legislatura rispetto al capoluogo di regione. Una mancanza che Acquaroli ha sempre riconosciuto, ma che per un concatenarsi di situazioni non è riuscito a risolvere. Ora, invece, quella casella sembra subito messa al proprio posto. Altro nome del quale difficilmente il governatore farà a meno è quello di Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, eletto con 9.311 voti, record in regione. Un civico con esperienza amministrativa e che anche in questo caso si posiziona in un territorio che fino a pochi giorni fa non aveva un assessore di riferimento. Le presunte certezze finiscono qui. Restando nel partito del presidente, Fratelli d’Italia dovrebbe poter contare su altri due assessori, oltre a Bugaro. In pole ci sarebbero l’assessore uscente Francesco Baldelli e poi nelle quote rosa l’ascolana Francesca Pantaloni. Molto dipenderà dalle scelte che faranno Forza Italia e la Lega, se proporranno eletti o tecnici, e quali territori rappresenteranno.

Restando tra chi siederà in Consiglio regionale, Forza Italia potrebbe puntare su Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati Spontini (Ancona), visto che Gianluca Pasqui sembra intenzionato a ricoprire la casella della presidenza del Consiglio regionale. E la Lega? In campo ci sono il maceratese Renzo Marinelli, l’ascolano Andrea Maria Antonini (assessore uscente) e il pesarese Enrico Rossi. Il primo creerebbe un affollamento nel Maceratese, territorio dal quale arriva il governatore e dal quale arriverebbe anche il presidente del Consiglio regionale. Sugli altri due sembra ci sia uno “scontro” interno, con Antonini portato dalla segretaria regionale Giorgia Latini e Rossi sponsorizzato dal deputato Mirco Carloni. Una vicenda che vede Acquaroli nel “semplice” ruolo di spettatore interessato. Quando saranno ufficializzate le scelte, il governatore potrà dire la sua e avallarle o chiedere altre soluzioni ai partner di governo. Tutto ciò almeno fino alla prossima estate, quando la giunta si allargherà a otto e si potrà dare spazio anche a ulteriori figure in base alle necessità dei vari settori.