Primarie Pd, affluenza e risultati in diretta nelle Marche

Pesaro, 26 febbraio 2023 – Sono 11.249 i marchigiani che, secondo le rilevazioni fatte tra le 13.30 e le 14, si sono recati nei seggi per le Primarie del Pd. Il numero maggiore per quanto riguarda l’affluenza è stata registrata nella provincia di Ancona, dove i votanti sono stati 3.128, seguita da Pesaro Urbino che ha raggiunto quota 2.645; poco inferiore il dato della provincia di Macerata, che ha registrato 2.430 votanti; infine Ascoli con 1.800 e Fermo con 1.246

Nelle Marche si vota non solo per il segretario nazionale, scegliendo tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, si vota anche per la nuova segretaria regionale: le candidate sono Michela Bellomaria e Chantal Bomprezzi.

Il primo aggiornamento in provincia di Pesaro è questo: 2.645 votanti, di cui 932 a Pesaro, 546 a Fano, circa 300 a Urbino. In città, il seggio in cui si è votato di più è quello di Muraglia (152), davanti a Villa Fastiggi (123), poi Pantano (allestito nella galleria dell’Ipercoop Miralfiore) e quello del centro.

Io voto la Schlein perché è donna. Ho preparato i due euro da ieri sera per partecipare. Il congresso regionale? Non sono preparata, non voterò”. Una signora di ottant’anni si presenta così alle primarie del Pd nel seggio di via Gavardini a Pesaro, a due passi da Casa Rossini, allestito al posto del gazebo previsto in piazza e archiviato a causa della pioggia battente. “Hanno votato circa 200 persone”, dice Luca Storoni, segretario della sezione centro-mare. “Per la maggior parte sono non iscritti e qualcuno rifiuta la scheda per il congresso regionale perché non conoscono le candidate. Secondo me sta andando bene”. E in effetti c’è un buon movimento, considerando la giornata che tutto consiglia meno che uscire di casa.

