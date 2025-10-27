Primo Consiglio Marche: l'era Acquaroli bis inizia con la protesta degli attivisti ProPal

Ancona, 27 ottobre 2025 – È appena iniziato, poco dopo le 10,30, il primo Consiglio regionale della dodicesima legislatura delle Marche, l’Acquaroli bis, con l'introduzione del consigliere anziano, Andrea Cardilli.

Subito in Consiglio la protesta isolata di due attivisti Pro Pal, che hanno mostrato una bandiera palestinese e letto un comunicato, mentre era in corso l'introduzione di Cardilli. Sono stati accompagnati fuori dall'aula. Primo punto, la surroga dell'eurodem Matteo Ricci, candidato del centrosinistra, che ha rinunciato al seggio in Consiglio regionale. In Consiglio entra l'ex dg di Torrette Michele Caporossi. Ricci non è in Consiglio né presente in aula.

Il primo consiglio regionale delle Marche dell'Acquaroli bis

Fratelli d’Italia

Nicola Baiocchi (Pesaro e Urbino);

Nicola Barbieri (Pesaro e Urbino);

Marco Ausili (Ancona);

Mirella Battistoni (Ancona);

Corrado Canafoglia (Ancona);

Silvia Luconi (Macerata);

Pierpaolo Borroni (Macerata);

Andrea Putzu (Fermo);

Andrea Assenti (Ascoli Piceno);

Andrea Cardilli (Ascoli Piceno).

Forza Italia

Chiara Biondi (Ancona);

Gianluca Pasqui (Macerata);

Jessica Marcozzi (Fermo).

Lega

Nicolò Pierini (Pesaro e Urbino);

Renzo Marinelli (Macerata);

Andrea Maria Antonini (Ascoli Piceno).

I Marchigiani per Acquaroli

Milena Sebastiani (Fermo)

Civici Marche

Giacomo Rossi (Pesaro e Urbino).

Udc

Luca Marconi (Macerata)

Pd

Micaela Vitri (Pesaro e Urbino);

Valeria Mancinelli (Ancona);

Maurizio Mangialardi (Ancona);

Leonardo Catena (Macerata);

Fabrizio Cesetti (Fermo);

Enrico Piergallini (Ascoli Piceno).

Matteo Ricci Presidente

Massimo Seri (Pesaro e Urbino);

Antonio Mastrovincenzo (Ancona).

Movimento Cinque Stelle

Marta Carmela Raimonda Ruggeri (Pesaro e Urbino)

Avs

Andrea Nobili (Ancona)

Progetto Marche Vive

Michele Caporossi (Ancona)