Referendum 8 e 9 giugno nelle Marche: l’affluenza in diretta. Quesiti, orari e come trovare il proprio seggio

Ancona, 8 giugno 2025 — Oggi e domani, 8 e 9 giugno, gli italiani sono chiamati chiamati al voto per dire la loro sul referendum popolare abrogativo. Anche 1 milione e 263 mila marchigiani saranno chiamati a votare “sì” o “no” ai cinque quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza. Purché i risultati siano validi sarà necessario raggiungere il quorum, ovvero la partecipazione alle urne del 50%+1 degli elettori, che potranno votare con i seguenti orari nella propria città di appartenenza: domenica dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15.

I cinque quesiti votabili sono:

Contratto di lavoro a tutele crescenti e licenziamenti illegittimi. Si vota per impedire i licenziamenti illegittimi e quindi l’abrogazione (l’eliminazione) del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act, che consente di non reintegrare un lavoratore licenziato in modo illegittimo se è stato assunto dopo il 2015 e prevede per lui un’indennità economica (da 6 a 36 mensilità). La scheda per questo quesito è verde. Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti). Il secondo quesito (scheda arancione) chiede di togliere il tetto massimo di 6 mensilità per l’indennità che spetta al lavoratore ingiustamente licenziato all'interno di una piccola impresa. Contratti a termine: il terzo quesito punta ad abrogare la norma che consente al datore di lavoro di stipulare contratti a termine, fino a 12 mesi, senza una causale. Scheda grigia. Il quarto quesito, scheda rosa, riguarda gli appalti. Si vota l’abrogazione della norma che esclude la responsabilità del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore nel caso in un lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice subisca un infortunio. Si vota quindi per aumentare la responsabilità dell’imprenditore committente in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali. Cittadinanza italiana, scheda gialla. Se sì vota sì, si accetta che uno straniero maggiorenne extracomunitario possa chiedere la cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale in Italia anziché 10.

Nei due giorni di voto, verranno comunicati quattro dati relativi all'affluenza. Domenica 8 giugno alle 12, alle 19 e alle 23. Poi ci sarà l'ultimo, alle 15 di lunedì 9 giugno, in cui verrà comunicata l'affluenza definitiva.

Il dato dell’affluenza in tempo reale del proprio Comune si può trovare utilizzando la mappa interattiva qui sotto.

Dato che l'esito del referendum dipende dal grado di partecipazione, si saprà subito se il quorum sarà stato raggiunto e quindi se i risultati andranno considerati validi oppure no. Se il dato sull'affluenza dovesse superare il 50%, allora occorrerà attendere la fine delle operazioni di scrutinio in cui verranno conteggiati i “sì” e i “no” per ciascun quesito.

Prima di capire dove si possa trovare il proprio seggio per votare, va fatta una premessa. Il modo più semplice e immediato per sapere dove votare è consultare la propria tessera elettorale personale. Su di essa, oltre ai dati anagrafici, è riportato il numero della sezione elettorale (cioè il seggio assegnato) e l’indirizzo preciso della sede dove recarsi per votare.

Se la tessera è stata smarrita, danneggiata o completata, è possibile richiederne il duplicato presso l’Ufficio elettorale del proprio Comune, anche nei giorni immediatamente precedenti al voto.

Se si vive ad Ancona e si è alla ricerca del proprio seggio per votare, c’è un modo preciso per capire in quale delle 99 sezioni elettorali presenti si può votare. Proprio il Comune mette a disposizione, nella sezione “Allegati”, l’Elenco e l’ubicazione dei seggi elettorali con l’indicazione delle cabine per disabili, le sezioni ospedaliere e i seggi speciali e distaccati (volanti). Se ad esempio il proprio seggio è alla Scuola primaria “De Amicis”, si sa che il proprio seggio è compreso nei numeri 7 e 11, che l’ubicazione è in Corso Amendola 47 e che le persone con disabilità potranno entrare da via Battisti.

Se si vive ad Ascoli e si deve ricercare il proprio seggio nel quale votare, si deve sapere che il Comune locale fornisce informazioni aggiornate attraverso il portale istituzionale. Nella sezione “Elezioni”, si può consultare l’elenco dei seggi suddivisi per zona, in totale 55, visibili in questo elenco completo. Per qualsiasi informazione, si può invece contattare il numero verde dedicato alle elezioni (800632123), oppure inviare una mail per qualsiasi richiesta al servizio dedicato: elettorale@comune.ap.it.

Per capire dove votare a Fermo, i cittadini possono consultare la sezione “Elezioni” sul sito del Comune locale, dove è disponibile una mappa interattiva dei seggi. Altrimenti, potranno contattare l’ufficio elettorale (07342841), facendo l’interno 228 o 229. Nel capoluogo fermano i seggi sono in totale 37, visibili in questo elenco. Lo sportello dedicato per qualsiasi informazione si trova invece in via Mazzini 4.

Se si vive a Macerata e si vuole votare nei giorni del referendum, si deve sapere che anche il Comune locale offre un motore di ricerca sul portale ufficiale. In questo caso, basta inserire l'indirizzo di residenza per ottenere il numero del seggio e la relativa ubicazione. Inoltre è attivo un servizio WhatsApp elettorale, al numero 0733256256, mentre il front office, per chiedere qualsiasi informazione, si trova in Piazza della Libertà, 3. In totale, sono 44 le sezioni elettorali presenti, consultabili in questo elenco.

Il Comune di Pesaro ha digitalizzato il processo di localizzazione dei proprio seggi. Basta andare sul sito del Comune e accedere alla sezione "Elezioni 2025”, cercando la propria sezione tramite indirizzo o numero della tessera elettorale. Gli altri canali disponibili sono l’Ufficio elettorale, contattabile allo 0721387338/339, o scrivere un messaggio su Telegram e Facebook al canale “Comune di Pesaro”. Saranno in totale 75.878 i cittadini chiamati alle urne, di questi 36.335 sono uomini e 39.543 donne. Le operazioni di voto si svolgono all’interno di 106 sezioni elettorali, consultabili a questo elenco, distribuite su 39 luoghi di riunione dislocati sul territorio comunale.