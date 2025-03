Regionali Marche 2025: arriva la candidatura di Matteo Ricci, che intanto litiga con Galeazzo Bignami

Ancona, 21 marzo 2025 — Il rivale di Francesco Acquaroli alle prossime elezioni della Regione Marche sarà l’europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che al teatro ‘Nuova Fenice’ di Osimo, stasera, annuncerà per il centrosinistra la sua sfida all’uscente governatore di regione. Nella narrativa ricciana il giorno scelto, il 21 marzo, non è casuale così come il titolo dell’evento: "Primavera dintorno brilla nell’aria" (versi di Leopardi). Il leit motiv sarà la rinascita (o il risveglio) delle Marche. Da domani, poi, scatterà il countdown con vista sul voto regionale, intanto Ricci lo ha già fatto capire su Rete 4 a ‘Dritto e rovescio’, rispondendo alla domanda di Paolo Del Debbio.

La candidatura di Matteo Ricci

“Se mi candido a presidente della Regione Marche? Sto decidendo — le parole di Ricci — domani (21 marzo, ndr) è un giorno importante e devo sciogliere i nodi, decidere se mettermi a disposizione della mia regione nei prossimi mesi. Diciamo che l'amore per la mia terra sta prevalendo”. Il prossimo autunno ci sarà lui, pronto a una sfida equilibrata con l’uscente Acquaroli, che intanto nelle passate ore ha elogiato il suo operato sostenendo di aver cambiato le Marche in tanti aspetti: dal turismo alla sanità. Eletto nel 2020, in piena pandemia, dopo oltre 25 anni di governo di centrosinistra nella regione.

Il diverbio con Galeazzo Bignami

Intanto ieri sera, sempre nel corso di ‘Dritto e Rovescio’, Ricci ha avuto un diverbio con il capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami. Tutto è partito dal Manifesto di Ventotene “che va contestualizzato anche per quelle parti che, fra l'altro, sono residuali nell'anno del 1941”, le parole del pesarese. “E allora perché è stato distribuito sabato, se è vecchio?”, la replica provocatoria di Bignami. “Non mi faccia essere provocatorio a me, perché farmi dare lezioni sul manifesto di Ventotene da uno che faceva le fotografie con i vestiti nazisti, mi viene poi facile provocare”, il primo attacco di Ricci.

“Visto che sono sotto scorta per queste cose che voi continuate a dire, se anche la smetteste non sarebbe male — l’attacco di Bignami — Pensa ai tuoi problemi a Pesaro, al tuo braccio destro (Daniele Vimini, ndr) che dava gli affidamenti senza gara, pensa al tuo capo di gabinetto che adesso è indagato e magari spieghi anche ai tuoi amici come e perché davano i soldi in giro per cortesia”. “Ma perché non puoi rispondere nei contenuti?”, la volta di Ricci. “Il manifesto di Ventotene è un pilastro dell'Europa di oggi senza quella visione di uomini che hanno immaginato un'Europa unita. Significa non riconoscere la storia”, ha aggiunto. “Io non sono per l'esproprio, io credo alla democrazia, dovreste affermare che prima di quelle cose. Neanche sai che mettono un casco da 10 metri sotto casa tua e non sai chi l'ha messo, chi ha pagato e chi ha rubato eventualmente qualcosa”, le parole finali di Bignami. “Sei un poveretto — ha concluso Ricci — Dovresti dimetterti da quel Parlamento, non sei all'altezza del ruolo che ricopri”.