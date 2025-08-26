Regionali Marche, l’ex schermitrice Trillini candidata per Acquaroli

Ancona, 26 agosto 2025 – Un’olimpionica per Francesco Acquaroli: il primo ‘vip’ in campo in queste elezioni è la puliricampionessa jesina Giovanna Trillini, che ora ufficialmente in campo in vista delle prossime elezioni regionali nelle Marche: il suo nome, infatti, compare tra i candidati della lista civica ‘I Marchigiani per Acquaroli’ nel collegio di Ancona.

La fiorettista, cresciuta al Club Scherma Jesi con il maestro Ezio Triccoli, a soli 16 anni vinse il titolo italiano assoluto, avviando una carriera straordinaria. Alle Olimpiadi ha conquistato quattro ori, un argento e tre bronzi, diventando la prima schermitrice a medaglia in cinque edizioni consecutive, da Barcellona 1992 a Pechino 2008.

A questi successi si aggiungono nove titoli mondiali e quattro Coppe del Mondo. Nel 2008 ha ricevuto l’onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un percorso – ricorda la lista ‘I Marchigiani per Acquaroli’ – “che parte dalla Vallesina e arriva ai vertici mondiali, simbolo di orgoglio per le Marche e per l'Italia”. Le Marche andranno al voto il 28 e il 29 settembre.

Si tratta, dunque, di un’altra sportiva jesina che si schiera con il centrodestra dopo l’endorsement – e successive immancabili di polemiche – di Roberto ‘Mancio’ Mancini sempre per Acquaroli. La Trillini tenta dunque l’avventura politica proprio come la storica rivale di fioretto Valentina Vezzali, jesina pure lei, che venne eletta deputato nella lista ‘Scelta civica per l’Italia’ di Mario Monti nel 2013; nel marzo 2021 fu nominata sottosegretario con delega allo sport nel governo Draghi. In seguito, la Vezzali aderì a Forza Italia senza però venire eletta.