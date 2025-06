Marche, il giallo del video. “Ricci in auto senza cintura”

Ancona, 26 giugno 2025 – Può capitare che anche una cintura di sicurezza diventi un giallo in campagna elettorale. Perché il centrodestra sostiene di avere pizzicato il candidato dem Matteo Ricci in auto senza la cintura di sicurezza, e sui social (l’account Fb di FdI Marche) diffonde un video di tredici secondi per provarlo, e questi invece ribatte che è tutta una fandonia, e come controprova dirama una foto con la cintura ben in vista sopra al colletto della camicia.

Video o foto? Ai posteri l’ardua sentenza, a meno di non scomodare il Var.

Il casus belli è l’assemblea di Federcasa, oggi ad Ancona: in videcollegamento dall’auto (come passeggero) c’è l’europarlamentare dem. Ecco, qualcuno lo filma (qui a destra pubblichiamo un frame) e sui social di FdI compaiono tredici secondi del suo intervento e l’attacco del capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami: “Ricci è così ansioso di rincorrere Acquaroli nei sondaggi che sale in auto e parte senza neppure mettere la cintura di sicurezza. Dopo avere offeso giornalisti del servizio pubblico, ora offende tutti coloro che si impegnano ogni giorno nel dare l’esempio sulla sicurezza stradale. Un pessimo esempio”.

Sottotitolo: beccato. Ma Ricci smentisce tutto, e anzi diffonde una foto – che qualcuno ha scattato allo schermo di un pc durante il suo collegamento – con la cintura bene in vista e la chiosa al veleno: “Fanno tenerezza, non sanno più che cosa inventarsi. Ogni giorno in più che passa capiscono che stanno perdendo e diventano sempre più tragicamente comici. Mi dispiace per gli elettori marchigiani che si meritano una campagna seria”.