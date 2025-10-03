Ricci conferma: resterà a Bruxelles. “Ma coordinerò la coalizione, dobbiamo andare avanti uniti”

Chiaravalle, 3 ottobre 2025 – Il nodo è sciolto. Matteo Ricci, leader del centrosinistra marchigiano, manterrà il suo seggio a Bruxelles. Lo ha confermato questa sera in apertura dell’incontro che si è tenuto a Chiaravalle, nella sede dell’associazione culturale “Isola” dove l’eurodeputato ha chiamato a raccolta tutti i protagonisti del campo largo, uscito sconfitto dalle elezioni regionali. Buone notizie per Michele Caporossi primo della lista “Progetto Marche Vive”, che finalmente, dopo qualche giorno di trepidazione, ha la certezza di entrare in consiglio regionale. Si spegne, invece, ogni speranza di ingresso al Parlamento europeo per l’ex sottosegretario Alessia Morani che, seconda dietro a Ricci alle elezioni europee del 2024, avrebbe preso il suo posto in caso di dimissioni, e che è rimasta fuori anche dal consiglio regionale. Ricci ha comunque assicurato che da Bruxelles garantirà il suo contributo nella riorganizzazione dell’opposizione. “Non ci dividiamo – ha esortato i presenti – vigileremo sul lavoro della Regione con un’opposizione efficace e determinata per il bene delle Marche. Noi abbiamo proposto un progetto di cambiamento ma ha prevalso la continuità. Mi impegnerò a coordinare la coalizione e a rafforzare il Pd in tutte le province, dove sarò già nei prossimi giorni”. Lo aveva preannunciato nell’immediatezza della sconfitta elettorale, lo ha ribadito questa sera. “Il risultato elettorale – ha proseguito – sarà uno stimolo per dare ancora di più a questo territorio, attraverso la rappresentanza europea, e portando a Bruxelles le vertenze delle Marche, per le quali il mio impegno, da oggi, su tutti i dossier principali (sanità, economia, lavoro, infrastrutture) sarà doppio. Alla fiducia che questa Regione mi ha dimostrato alle ultime europee, ora si aggiungono le preferenze delle regionali”.

Nel suo intervento, l’europarlamentare ha ripercorso tutte le tappe della campagna elettorale interrogandosi anche se avesse potuto fare di più e assicurando che, da qui in poi, non farà venire meno il suo contributo. Non è mancato il momento della commozione sia di Ricci che dei presenti, soprattutto quando ha ricordato la signora Vanda di 102 anni, incontrata a Civitanova che gli aveva chiesto di vincere. “Non sono stato in grado – ha detto – di darle questa soddisfazione”. Dopo questo primo incontro, partiti e liste si riuniranno al loro interno per analizzare le ragioni della sconfitta e per definire le basi della futura opposizione al governo di centrodestra. Ricci ha dato anche il via libera all’esponente Dem, Antonio Mastrovincenzo, candidato nella lista del presidente, di unirsi, in consiglio regionale, al gruppo Pd, partito a cui appartiene.