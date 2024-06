Risultati in diretta dei ballottaggi nelle Marche, i nuovi sindaci

13:18

Recanati: chi la spunta tra Pepa e Bravi?

In gara a Recanati Emanuele Pepa (centrodestra) ed Antonio Bravi (centrosinistra). Pepa ha toccato il 46,82 per cento dei consensi (5.636 voti). Bravi ha chiuso secondo con il 27,57 per cento (3.158 voti).