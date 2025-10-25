Marche, la giunta bis di Acquaroli: i nomi degli assessori e le deleghe

Ancona, 25 ottobre 2025 - Ecco la giunta bis di Acquaroli per le Marche. Quella della seconda legislatura di governo del centrodestra con Francesco Acquaroli come presidente. Il governatore seguirà direttamente la ricostruzione post terremoto, oltre ad affari generali e nomine. La sanità andrà a Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo che alle Regionali è stato il più votato in assoluto, “mister preferenze”: oltre 9.311 quelle ottenute con I Marchigiani per Acquaroli. Sviluppo economico, credito, porto, interporto, aeroporto e Zes a Giacomo Bugaro, l’uomo di fiducia del governatore Acquaroli. A Francesco Baldelli, che ha portato a casa 6.447 preferenze (circoscrizione Pesaro e Urbino), va la delega per le infrastrutture, edilizia sanitaria, trasporti. Lavoro, ambiente e rifiuti a Tiziano Consoli: l'avvocato, sindaco di Maiolati Spontini (in provincia di Ancona) alle Regionali ha ottenuto 2.200 preferenze. A Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto (in provincia di Pesaro e Urbino), la delega all'agricoltura: ha ottenuto 3.436 preferenze con la Lega. Poi c'è Silvia Luconi che con 3.953 preferenze, è stata la donna più votata in provincia di Macerata: a lei va la delega alla cultura, oltre a turismo e commercio, ma solo il prossimo anno. Intanto è sottosegretaria. È entrata in FdI due anni fa. Francesca Pantaloni, la donna più votata in assoluto, si occuperà di bilancio, finanze e personale. Il Consiglio regionale della dodicesima legislatura è in programma lunedì 27 ottobre.