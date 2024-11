Sindaci delle Marche più ricchi, come aumentano gli stipendi: Silvetti Paperone

Ancona, 19 novembre 2024 – Compensi che lievitano ma nelle tasche di sindaci, vicesindaci e assessori. E' il momento di tirare le somme sulla legge di bilancio del 2022 e di fare i conti in tasca agli amministratori marchigiani. A partire dal 2022 infatti le indennità per gli amministratori locali stanno cambiando, con una crescita che è costata 100 milioni in più nel 2022, 151 milioni in più nel 2023, e 223 milioni in più a partire dal 2024.

Gli importi, come da nota del Ministero dell'Interno sulla base della legge del 2021, variano in base alle classi di appartenenza dei comuni. Le fasce, divise in base a ruolo e quantità di popolazione, attribuiscono agli amministratori dei comuni una percentuale che va da un minimo di 16%, per i comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ad un massimo del 100% per capoluoghi metropolitani con più di 100.001 abitanti.

Daniele Silvetti (Ancona) Paperone

Il più fortunato nelle Marche è Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, che in quanto capoluogo di Regione assicura al suo amministratore un'indennità maggiorata dell'80%. Ai 7.019 euro di compenso mensile si aggiunge dunque un 80% che porta la somma totale a 11.040 euro lordi al mese, registrando perciò una crescita di 4.021 euro.

Pochi cittadini in meno per Pesaro, che ad oggi conta 95mila abitanti, e che per questo si pone in seconda fascia, quella con una popolazione compresa tra i 50 e i 100mila. In questo caso, l'aumento sulla base del compenso mensile è del 70%. Andrea Biancani quest'anno ha potuto contare quindi su 5.942 euro in più al mese, oltre ai 3.718 canonici.

Comuni tra 50mila e 100mila abitanti

Anche i capoluoghi di provincia, che nelle Marche non superano la soglia dei 50mila cittadini ciascuno, nonostante il numero inferiore in quanto a popolazione hanno visto un aumneto del 70%. Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Urbino, che in questo caso viene considerata alla stregua dei comuni capoluogo di provincia, hanno visto crescere i compensi dei loro sindaci: 5.942 euro in più al mese a Sandro Parcaroli. Marco Fioravanti, Paolo Calcinaro e Maurizio Gambini.

Gli amministratori locali, che possono contare su un compenso di 3.718 euro al mese, ora toccano la soglia dei 10mila, con un importo lordo di 9.960 euro al mese. Notevole anche la crescita per il sindaco di Fano, che conta 59mila abitanti, e che per questo si inserisce nella fascia dei comuni che hanno visto una crescita del 45%. Luca Serfilippi ha potuto contare per il 2024 su un incremento di 2.492 euro sul compenso mensile e dunque su un totale di 6.210 euro lordi al mese.

Comuni tra 30mila e 50mila abitanti

Scendendo un po', troviamo i comuni con popolazione compresa tra i 30mila e i 50mila abitanti: tra questi contiamo Senigallia, San Benedetto, Civitanova Marche, Jesi e Osimo. In questo caso i beneficiari sono Massimo Olivetti, Antonio Spazzafumo, Fabrizio Ciarapica, Lorenzo Fiordelmondo e Francesco Pirani. A loro, oltre al compenso vigente di 3.114 euro mensili, va anche l'indennità che li porta ad un totale di 4.830. Registrano perciò una crescita del 35%, con una maggiorazione di 1.716 euro lordi al mese.

Comuni tra 15mila e 30mila abitanti

Scendendo ancora più giù nella tabella delle percentuali di maggiorazione, si arriva al 30%. L'incremento del 30% è stato considerato per tutti gli amministratori locali di comuni con un numero di abitanti compreso tra i 15.001 e i 30mila. Parliamo ad esempio di Fabriano, Falconara Marittima, Porto Sant'Elpidio, Grottammare, Tolentino, Porto San Giorgio. In questi casi, i sindaci che percepiscono 2.789 euro al mese possono contare su una crescita del 30% che gli consente di arrivare ad un totale di 4.140 euro al mese. Tutti i comuni più piccoli, come ad esempio Ussita, Montottone, Fiastra, e che quindi non contano più di 3mila abitanti, hanno visto la crescita minore, con un compenso che sale del 16% e tocca i 2.208 euro lordi.